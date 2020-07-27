27 июля 2020 года

Старейший ЛРЗ Камчатки заполняет инкубаторы

В Камчатском крае Малкинский лососевый рыбоводный завод начал закладку икры. За этот сезон на предприятии планируют отправить в инкубаторы около 1 млн икринок чавычи и почти 1,2 миллиона – нерки.

Производителей чавычи и нерки отлавливают на летнем стационарном стане, расположенном на реке Ключевка. 23 июля лососеводы Малкинского завода – старейшего ЛРЗ в регионе – заложили первую партию оплодотворенной икры – 120 тыс. штук, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

В подразделении обратили внимание на уникальность Малкинского ЛРЗ. Во-первых, он единственный в России занимается разведением чавычи – самого уязвимого вида камчатского лосося. Во-вторых, предприятие использует тепло геотермальной воды – это позволяет за один сезон воспроизвести более крупную жизнестойкую молодь.

Всего на Камчатке работают пять федеральных лососевых рыбоводных заводов – Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все они расположены в южной части полуострова на территории Елизовского района.

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