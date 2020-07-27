27 июля 2020 года

«Два диплома» на Сахалине помогут готовить кадры для рыбной отрасли

В этом году в Сахалинской области запускают программу, которая позволяет учиться в региональном университете и одновременно получить диплом вуза-партнера. Областные власти рассчитывают, что это поможет готовить специалистов и для рыбной отрасли.

Программа «двух дипломов», запущенная в Сахалинской области, позволяет учиться в Сахалинском государственном университете (СахГУ) и параллельно получить образование в ведущем вузе страны. Среди партнеров проекта – МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.

Для участия в программе нужно поступить в СахГУ на бюджетной основе, при этом получение второго образования также будет для учащегося бесплатным.

Информация о направлениях, с которыми в проект включились вузы-партнеры, опубликована на сайте Сахалинского государственного университета. Это в том числе программа «Управление водными биоресурсами» Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области реализуются масштабные инвестиционные проекты, очень важно обеспечить их специалистами, отметил губернатор Валерий Лимаренко (программа «двух дипломов» запущена по его инициативе). Среди важнейших отраслей, требующих кадрового укрепления, глава региона назвал и рыбное хозяйство. Проект позволит выпускникам региона, не покидая его, учиться в лучших вузах страны, заявил губернатор.

Программу поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ и Российская академия наук.

В СахГУ заявили, что готовы ответить на все вопросы по программе по телефону горячей линии приемной комиссии.

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