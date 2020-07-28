28 июля 2020 года

Западная Камчатка активно пополняет уловы горбуши

На 27 июля рыбаки Дальнего Востока добыли около 77,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Горбуши выловлено 52 тыс. тонн, основной район ее промысла – Западная Камчатка.

Лососевая путина развивается на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 июля вылов красной рыбы составил около 77,7 тыс. тонн (неделю назад это было около 36,8 тыс. тонн).

В Камчатском крае добыто около 62,5 тыс. тонн – 80% от общего объема в Дальневосточном регионе.

Вылов горбуши на Дальнем Востоке составил 52 тыс. тонн (прирост за неделю – 141%). Основным районом промысла стала Западная Камчатка, где объем добычи увеличился в восемь раз и достиг 25,3 тыс. тонн. В 2018 г. уловы были в 20 раз ниже – 1,3 тыс. тонн, рассказали Fishnews в департаменте анадромных рыб России ВНИРО.

На северо-востоке Камчатки добыто 15,8 тыс. тонн горбуши, или 20% прогноза. На отчетную дату в 2018 г. вылов составлял 52 тыс. тонн. Вместе с тем в морском прибрежье северо-востока полуострова отсутствуют какие-либо гидрометеорологические условия, способные задержать развитие нерестовой миграции тихоокеанских лососей, в том числе горбуши, обратили внимание в отраслевом институте. Температура поверхности моря не выходит за верхнюю границу оптимума для вида — в настоящее время она существенно ниже 15°С.

Динамично промысел горбуши проходит на охотоморском побережье Хабаровского края. Уловы превышают показатели цикличного года в 2-4,5 раза. В соседней Магаданской области горбушовый промысел фактически завершается. При прогнозе в 6,1 тыс. тонн в регионе добыто около 1,5 тыс. тонн, или 20%.

Вылов нерки на Дальнем Востоке превысил 14 тыс. тонн, прирост за неделю — 50%.

В Камчатском заливе сохраняется проходной период. Поэтому за неделю нерки добыто около 44 тонн. В реку Камчатка пропущено порядка 431 тыс. производителей нерки (на сайте КамчатНИРО уже приводится показатель более 433 тыс. рыб).

Вылов озерновской нерки составил около 6,6 тыс. тонн, что незначительно меньше среднемноголетнего улова для 2014 – 2019 гг. (6,9 тыс. тонн), но в 1,6 раза ниже улова прошлого года (10,3 тыс. тонн). В бассейн реки Озерная на нерест пропущено 476 тыс. производителей нерки.

Вылов кеты в Дальневосточном регионе достиг 10,4 тыс. тонн (прирост за неделю –120%). Основным районом ее добычи стал Камчатский край. Уловы на 21% ниже, чем в 2019 г., – это обусловлено низкой интенсивностью подхода нерки в реки северо-востока Камчатки, объяснили во ВНИРО. Вместе с тем по сравнению с предыдущей неделей наблюдается сокращение отставания от прошлого года.

На отчетную дату также добыто более 294 тонн (+5%) чавычи и 6,4 тонны (+16%) симы.

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