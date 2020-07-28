28 июля 2020 года

Законодательство о «прибрежке» могут ждать изменения

Росрыболовство поддержало предложения по изменениям законодательства, которые должны решить проблему выпуска продукции из отходов при прибрежном промысле. Недопустимо, чтобы эффективное использование биоресурсов, рассматривалось как нарушение, отмечают представители бизнес-сообщества.

Напомним, что на Северном бассейне промысловики столкнулись с проблемой в связи с регулированием прибрежного рыболовства: пограничные органы стали вменять в вину производство на судах продукции из отходов. Суть претензий – рыбная мука и консервированная печень трески не относятся к продукции в живом, свежем и охлажденном виде, а значит, нарушаются требования законодательства о «прибрежке».

Союз рыбопромышленников Севера предложил внести изменения в закон о рыболовстве. В Федеральном агентстве по рыболовству также считают, что нужно урегулировать вопрос.

«В соответствии с поручениями Министерства сельского хозяйства, в пределах своей компетенции Росрыболовство рассмотрело предложения НП «Союз рыбопромышленников Севера» по внесению изменений в федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части возможного производства кормовой рыбной муки и консервов из печени рыб при осуществлении прибрежного рыболовства судами рыбопромыслового флота в Российской Федерации и поддерживает их», – заявили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Письмо об этом направлено в департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России.

«Необходимо внести в закон о рыболовстве норму, которая предусматривает производство любой продукции из отходов производства, получаемых при осуществлении прибрежного рыболовства, – прокомментировал проблему «прибрежки» представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников. – Это позволит реализовать принцип безотходного производства при обновлении флота, который будет работать в режиме прибрежного рыболовства и поставлять охлажденную рыбную продукцию на российский берег. Сегодня это невозможно, так как использование отходов для производства, например,консервов из печени треки или муки рыбной рассматривается пограничной службой как нарушение. Ситуация абсурдная, и ее необходимо срочно исправлять».

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