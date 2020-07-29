29 июля 2020 года

Иваси и скумбрия на подъеме

За последнюю неделю российские суда, ведущие промысел скумбрии и сардины-иваси, выловили более 8 тыс. тонн. Суммарный объем добычи этих объектов с начала путины превысил 63 тыс. тонн – в три с лишним раза больше, чем год назад.

По данным отраслевого мониторинга, суммарный вылов скумбрии и сардины-иваси на Дальнем Востоке достиг 63,7 тыс. тонн, что на 43,1 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Большая часть уловов приходится на российские воды. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в исключительной экономзоне РФ добыто 47,9 тыс. тонн, в открытом море – 2,7 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 13,1 тыс. тонн.

В структуре вылова основную долю занимает сардина-иваси – почти 50 тыс. тонн. Уловы скумбрии по сравнению с прошлым годом также находятся на подъеме – 13,7 тыс. тонн, а вот объемы добычи сайры незначительные.

С 20 по 26 июля промыслом пелагических видов занимались 16 добывающих судов, 15 из них работали в ИЭЗ России и одно – в открытом море.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews