29 июля 2020 года

Осетровой молоди нужны «дороги» до моря

Для восстановления запасов осетровых Каспийского и Азовского морей недостаточно только выпусков молоди, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он подчеркнул, что необходимо модернизировать рыбоходные каналы на гидроузлах.

Проблема деградации популяций ценной рыбы стала одной из тем межрегиональной конференции по сохранению экосистем Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона.

«Россия ведет большую работу для сохранения уникальных запасов осетровых Каспия и Азова. Но, к сожалению, проблему нельзя решить только силами рыбоводных заводов. Когда выращенные мальки взрослыми особями возвращаются на нерест, они не могут преодолеть каскад плотин, построенных еще в прошлом веке. Рыбоходные сооружения Николаевского, Константиновского, Кочетовского гидроузлов необходимо модернизировать», – заявил замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

По его словам, без рыбоходных каналов усилия по восстановлению запасов осетровых будут малоэффективны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в прошлом году рыбоводные заводы по всей стране выпустили более 67 млн штук молоди осетровых для пополнения популяций. Это на 11% больше показателя 2018 г., отметили в ФАР. По данным Росрыболовства, прирост к уровню 2011 г. составил 42%.

Больше новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews