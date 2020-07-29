29 июля 2020 года

Росрыболовство отстояло право определять назначение инвестквот

Росрыболовство вправе сужать перечень объектов для капвложений по программе инвестиционных квот, исходя из своих представлений о целесообразности. К такому выводу пришел арбитраж в тяжбе между компанией и отраслевым регулятором.

В рамках 7-го этапа заявочной кампании весной-летом 2020 г. Росрыболовство собрало заявки на инвестквоты, оставшиеся после предыдущих кампаний. В том числе на треску и пикшу в районах действия межправительственных соглашений между СССР и Норвегией. При этом лимиты трески и пикши предлагались только под строительство добывающих судов, хотя ранее их распределяли и под рыбоперерабатывающие заводы. Именно решение об исключении береговых заводов из перечня объектов инвестиций и попыталась оспорить в арбитраже мурманская компания, сообщает корреспондент Fishnews.

Рассмотрев дело, суд согласился с доводами представителя Росрыболовства. В решении арбитража приводится отраслевая статистика: для всех объектов инвестиций (судов и береговых заводов) на Северном бассейне суммарная заявленная мощность по переработке составила 460 тыс. тонн, а общая мощность уже работающих предприятий и флота – 300 тыс. тонн. При этом в 2019 г. на Северном бассейне было освоено 495 тыс. тонн водных биоресурсов. Таким образом, рыбопереработчикам грозит дефицит сырья.

Между тем средний возраст работающих на Севере судов составляет 27 лет, что негативно отражается на экономике промысла и безопасности мореплавания. Поэтому Росрыболовство направило остатки инвестквот в Северном бассейне на строительство судов. Арбитраж отметил, что нормативно-правовая база не содержит запрета на такое решение регулятора.

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