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Река, загрязненная добычей рассыпного золота. Фото Евгения Рогалева

Старатели стали проблемой для рек

Амурская область лидирует в стране по загрязнениям рек при добыче россыпного золота, отмечает WWF России. Экологи указывают на системность проблемы и предлагают ряд законодательных решений.

Загрязнения рек с середины мая (с начала промывочного сезона) отслеживают коалиция «Реки без границ» и Центр гражданского контроля и спутникового мониторинга. Исследование ведется в рамках проекта WWF России «Люди – природе» и при поддержке Фонда президентских грантов.

По данным экологической организации, на 28 июля в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях и на Камчатке выявлено в общей сложности 97 случаев загрязнения совокупной протяженностью 3182 км. В Красноярском крае, Кемеровской области, Республике Алтай и Туве – 46 случаев загрязнений на 1747 км.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, абсолютным лидером по количеству и протяженности шлейфа загрязнений является Амурская область: там выявлено 68 случаев загрязнений общей протяженностью 2359 км.

«Мы понимаем, что одного выявления случаев нарушения и даже очень эффективной работы контролирующих органов сейчас недостаточно для решения проблемы с загрязнениями рек из-за добычи золота, – подчеркнул директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. – Проблема системная».

Он обратил внимание на огромное количество небольших предприятий, которые разрабатывают месторождения с минимальными запасами золота, не обладая достаточными ресурсами для обеспечения цивилизованной добычи. Петр Осипов отметил, что огромное количество поисковых лицензий выдается на новые реки, ранее не затронутые такой деятельностью.

«Причем лицензии на добычу выдаются без проведения аукционов, фактически заявительным порядком. В то же время ни органы власти регионов, ни местное самоуправление, ни жители тех мест, где начинается разработка месторождений россыпного золота, фактически не обладают возможностью как-либо повлиять на решение о лицензировании того или иного участка – такие механизмы попросту не предусмотрены действующим законодательством», – констатировал директор филиала.

Напомним, ранее экологи указали на угрозу камчатскому лососю от разработки золотого месторождения на реке Быстрой.

Чтобы снизить экологический вред от добычи рассыпного золота, WWF и коалиция природоохранных организаций России выдвигают ряд инициатив. «Зеленые» призывают ввести мораторий на добычу золота на ранее не затронутых этой деятельностью реках и на экологически ценных и чувствительных участках. Также предлагается ужесточить ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Еще одна мера – повышение роли регионов и местного самоуправления в принятии решений о начале разработки месторождений россыпного золота.

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Fishnews

  • Река, загрязненная добычей рассыпного золота. Фото Евгения Рогалева
  • Река, загрязненная добычей рассыпного золота. Фото Евгения Рогалева
  • Загрязненные участки рек Гарь и Большой Джелтулак. Космоснимок предоставлен пресс-службой WWF России
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