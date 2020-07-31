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Минсельхоз хочет разнообразить рыбный экспорт

Минсельхоз хочет разнообразить рыбный экспорт

Рыба и морепродукты остаются основой экспорта продукции АПК в регионах ДФО и СЗФО. Поставки за рубеж необходимо диверсифицировать и активнее использовать резервы, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Выполнение федерального проекта «Экспорт продукции АПК» обсуждалось на совещании, организованном 30 июля в Минсельхозе, с представителями Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Архангельской и Мурманской областей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, основная продукция внешней торговли этих регионов - рыба и морепродукты, одна из важнейших позиций в структуре экспорта АПК. До конца года планируется довести экспорт по этому направлению почти до 5,5 млрд долларов, причем предполагается, что на 80% этот показатель обеспечат регионы - участники совещания.

Дмитрий Патрушев отметил, что Минсельхоз постоянно расширяет систему мер господдержки, в том числе с подачи территорий. «Учтены предложения о внесении в нормативно-правовую базу изменений, предусматривающих осуществление финансирования проектов для развития рыболовства, рыбоводства и переработки рыбной продукции с использованием механизма льготного кредитования. Правительство РФ поддержало инициативу и утвердило изменения в постановление правительства № 512, которые позволяют получать льготные инвесткредиты на строительство и модернизацию предприятий по переработке и консервированию рыбы», - перечислили в министерстве.

С февраля 2020 г. введена еще одна субсидия - в целях стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Она предусматривает компенсацию 25% фактической стоимости строительства, модернизации предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

На совещании отмечалось, что помимо рыбной отрасли в ряде регионов природные и географические условия позволяют развивать и другие направления агропромышленного комплекса, например производство масличных культур – сои и рапса.

По итогам обсуждения Дмитрий Патрушев поручил создать в регионах рабочие группы, нацеленные на исполнение федерального проекта. Министр распорядился продолжить декомпозицию показателей региональных проектов до уровня конкретных компаний и представить детальные экспортные планы в Минсельхоз. Кроме того, для дальнейшего успешного наращивания объемов экспорта Дмитрий Патрушев призвал предпринять шаги по диверсификации поставок и наиболее полно и эффективно использовать имеющиеся резервы.

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