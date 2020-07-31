31 июля 2020 года

Опасные деликатесы «похоронили» бульдозером

В Магадане сотрудники Россельхознадзора и правоохранители изъяли тонну крабовой продукции и свыше 1,7 тонны лососевой икры. Эту продукцию, незаконно произведенную в антисанитарных условиях, уничтожили на мусорном полигоне.

Нелегальный цех организовала в частном секторе индивидуальная предпринимательница. Деликатесы перерабатывали с нарушением технологических процессов, режима хранения, товарного соседства, рассказали Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Все изъятые крабы и икра были без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Морепродукты предназначались для продажи населению в торговых точках, отметили в ведомстве.

В соответствии с законодательством, опасные товары уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в окрестностях Магадана. В отношении ИП продолжаются следственные действия.

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