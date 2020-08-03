03 августа 2020 года

Сергей Рябченко: Роль науки в регулировании путины сложно переоценить

Благодаря оперативной реакции Минсельхоза и Росрыболовства процесс организации лососевой путины в Хабаровском крае успешно продолжился, отмечает президент региональной ассоциации Сергей Рябченко. По его мнению, назначать одним из зампредов комиссии по анадромных представителя науки – хороший подход.

Напомним, в Хабаровском крае в период промысла лососей встал вопрос с тем, кто будет проводить заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Именно этот орган принимает необходимые для оперативной организации путины решения.

Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство быстро отреагировали на проблему – в состав региональной комиссии внесли изменения и она смогла без сбоев продолжить работу, рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

При этом, считает он, хорошим решением стало назначение в качестве одного из заместителей председателя комиссии представителя отраслевой науки. В Хабаровском крае это руководитель ХабаровскНИРО.

«Хороший опыт, особенно если учесть, что решения по регулированию промысла должны основываться на научных данных. Такую практику можно распространить и на другие регионы», – считает Сергей Рябченко.

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