17 июля 2020 года

В Хабаровском крае смогут продолжить регулирование путины

Минсельхоз России внес изменения в состав комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае. Таким образом, в регионе смогут обеспечить проведение лососевой путины.

Министерство сельского хозяйства оперативно отреагировало на проблему и внесло изменения в состав региональной комиссии по анадромным, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, назначен новый заместитель председателя комиссии – им стал и.о. руководителя Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис Коцюк. Согласно регламенту, зампреды также имеют право проводить заседания комиссии. «Теперь комиссия сможет продолжить свою работу», – отметил Сергей Рябченко.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews