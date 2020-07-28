28 июля 2020 года

Аквакультуре готовят простор

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения обновленный законопроект, который позволяет заниматься аквакультурой на участках, предоставленных для промысла.

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести изменения в Водный кодекс и федеральный закон об аквакультуре. Это обновленная версия законопроекта, который ведомство уже размещало на сайте regulation.gov.ru в ноябре, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что на водных объектах или их частях, предоставленных на основании договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства, можно заниматься индустриальной и (или) пастбищной аквакультурой. Исключение составляет пастбищная аквакультура в отношении анадромных видов рыб (к ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи).

Работа должна осуществляться на основании договора пользования рыбоводным участком (РВУ). Получить его можно будет без торгов (то есть без конкурсов и аукционов). Порядок заключения договора, согласно законопроекту, должно установить уполномоченное правительством федеральное ведомство. Договор предполагается заключать на срок не больше периода действия договора пользования рыболовным участком, но не меньше пяти лет.

Отметим, что с законодательной инициативой, позволяющей заниматься аквакультурой на рыболовном участке, решила также выступить Сахалинская областная дума. По мнению региональных властей, изменения дадут толчок развитию марикультуры.

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