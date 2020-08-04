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В прошлом году участие в рыбопромышленной выставке в Циндао приняли около 1600 экспонентов из 53 стран. Фото пресс-службы ESG

Циндао примет рыбаков в октябре 2021 года

Организаторы крупнейшей в Азии выставки морепродуктов и рыболовства China Fisheries and Seafood Expo (CFSE) объявили о переносе мероприятия на следующий год. Новые даты выставки в Циндао – 27-29 октября 2021 г.

Последовав примеру всех ключевых мероприятий отрасли, организаторы China Fisheries & Seafood Expo отказались от проведения в этом году выставки, изначально запланированной на октябрь. Причиной названы риски распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что юбилейная 25-я CFSE пройдет 27-29 октября будущего года в международном конгрессно-выставочном центре в Циндао.

Хотя распространение COVID-19 удавалось эффективно сдерживать на протяжении нескольких месяцев, в некоторых городах Китая стали наблюдаться новые вспышки. Эта ситуация была расценена как представляющая риск для здоровья и безопасности участников выставки. Еще одним важным препятствием для проведения CFSE на высоком профессиональном уровне, по словам организаторов, стало ограничение международного авиасообщения и введение карантинных мер из-за второй волны коронавируса сразу в нескольких странах.

«Это было трудное решение, но сейчас мы понимаем, что оно верное», – заявил президент компании Sea Fare Expositions, международного соорганизатора CFSE, Питер Редмэйн.

Для российских компаний, традиционно присутствующих на CFSE, такое развитие событий не стало сюрпризом. Благодаря ежедневному анализу ситуации с коронавирусом в мире организатор объединенного стенда РФ Expo Solutions Group (ESG) принял решение об отказе от участия в выставке в Циндао задолго до официального заявления со стороны организаторов CFSE и правительственных структур.

«Нам очень важно, чтобы мероприятие для наших экспонентов прошло на высшем уровне, однако гарантировать такой уровень ввиду пандемии мы не можем. Мы трезво оцениваем ситуацию, а наш базовый сценарий не предполагает существенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире», – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.

China Fisheries & Seafood Expo играет важную роль в налаживании профессиональных связей в развитии технологий, инвестиций и торговли рыбой и морепродуктами между Китаем и международным рынком. В прошлом году участие в выставке приняли около 1600 экспонентов из 53 стран, а количество посетителей превысило 40 тыс. человек, что говорит о высокой заинтересованности со стороны рыбного бизнеса.

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  • В прошлом году участие в рыбопромышленной выставке в Циндао приняли около 1600 экспонентов из 53 стран. Фото пресс-службы ESG
  • В 2019 г. в составе российского стенда на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао было свыше 30 компаний - это самое большое количество за все годы участия. Фото пресс-службы ESG
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