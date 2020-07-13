Новости
В 2019 г. в составе российского стенда на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао было свыше 30 компаний - это самое большое количество за все годы участия. Фото ESG

Рыбаки отложили планы по выставкам до следующего года

Российская делегация отказалась от участия в октябрьской выставке в Циндао. Отраслевой выставочный оператор ESG уже ведет активную подготовку к мероприятиям 2021 г. – в Барселоне и Санкт-Петербурге.

Мировая экономика столкнулась с беспрецедентными трудностями из-за распространения пандемии коронавируса. «Первая волна» заражений, по мнению аналитиков, близка к завершению, однако риски «второй волны» профессионалы оценивают высоко. Это послужило основной причиной решения оргкомитета IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia о переносе мероприятия на 6-8 июля 2021 г.

«Компания Expo Solutions Group (ESG), проводя на ежедневной основе анализ текущей ситуации в мире, приняла решение об отказе от участия объединенного стенда РФ в выставке China Fisheries & Seafood Expo, которая пройдет 28-30 октября 2020 г. в китайском Циндао», – сообщили Fishnews в ESG. В компании уточнили, что официальных заявлений со стороны организаторов выставки, а также правительственных структур пока не поступало.

«Нам очень важно, чтобы мероприятие для наших экспонентов прошло на высшем уровне, однако гарантировать такой уровень ввиду пандемии мы не можем. Мы трезво оцениваем ситуацию, а наш базовый сценарий не предполагает существенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире», – заявил представитель отраслевого выставочного оператора.

По данным ESG, российские рыбопромышленные компании сохраняют высокий интерес к китайскому рынку и, в частности, к выставке в Циндао. Суммарная площадь российской экспозиции в этом году должна была составить более 1000 кв. м. Такая же площадь уже забронирована на будущий год.

«Наша компания ведет активную подготовку к Seafood Expo Global 2021, которая впервые пройдет в Барселоне, а также Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021», – добавили в ESG.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Алексей ОСИНЦЕВ

Есть понимание и уверенность в результате

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Курилы дали простор для новых проектов

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Путина в особом режиме

Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Отрасли не хватает живого общения

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Серый морской еж, добытый на Курилах. Фото ЮКРК

Острый вопрос морского ежа

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.