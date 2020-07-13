13 июля 2020 года

Рыбаки отложили планы по выставкам до следующего года

Российская делегация отказалась от участия в октябрьской выставке в Циндао. Отраслевой выставочный оператор ESG уже ведет активную подготовку к мероприятиям 2021 г. – в Барселоне и Санкт-Петербурге.

Мировая экономика столкнулась с беспрецедентными трудностями из-за распространения пандемии коронавируса. «Первая волна» заражений, по мнению аналитиков, близка к завершению, однако риски «второй волны» профессионалы оценивают высоко. Это послужило основной причиной решения оргкомитета IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia о переносе мероприятия на 6-8 июля 2021 г.

«Компания Expo Solutions Group (ESG), проводя на ежедневной основе анализ текущей ситуации в мире, приняла решение об отказе от участия объединенного стенда РФ в выставке China Fisheries & Seafood Expo, которая пройдет 28-30 октября 2020 г. в китайском Циндао», – сообщили Fishnews в ESG. В компании уточнили, что официальных заявлений со стороны организаторов выставки, а также правительственных структур пока не поступало.

«Нам очень важно, чтобы мероприятие для наших экспонентов прошло на высшем уровне, однако гарантировать такой уровень ввиду пандемии мы не можем. Мы трезво оцениваем ситуацию, а наш базовый сценарий не предполагает существенного улучшения эпидемиологической ситуации в мире», – заявил представитель отраслевого выставочного оператора.

По данным ESG, российские рыбопромышленные компании сохраняют высокий интерес к китайскому рынку и, в частности, к выставке в Циндао. Суммарная площадь российской экспозиции в этом году должна была составить более 1000 кв. м. Такая же площадь уже забронирована на будущий год.

«Наша компания ведет активную подготовку к Seafood Expo Global 2021, которая впервые пройдет в Барселоне, а также Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021», – добавили в ESG.

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