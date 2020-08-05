Новости
Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси идет в рост

К началу августа российские рыбаки уже взяли в общей сложности более 73 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Это почти в 2,8 раза выше уровня пошлого года.

Общий вылов сардины-иваси и скумбрии российскими пользователями к 1 августа достиг 73,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные ЦСМС. Этот показатель на 46,9 тыс. тонн больше уловов за аналогичный период прошлого года.

В исключительной экономической зоне объемы добычи превысили 57 тыс. тонн - это почти на 33 тыс. тонн выше уровня 2019 г. В открытом море рыбаки взяли 2,67 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 13,14 тыс. тонн.

Основная часть вылова пришлась на иваси – 59,24 тыс. тонн (на 34,99 тыс. тонн выше уровня 2019 г.), добыча скумбрии составила 13,99 тыс. тонн (на 13,03 тыс. тонн больше показателя на начало августа 2019 г.). Вылов сайры – немногим более 13 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.