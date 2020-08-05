05 августа 2020 года

Иваси идет в рост

К началу августа российские рыбаки уже взяли в общей сложности более 73 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Это почти в 2,8 раза выше уровня пошлого года.

Общий вылов сардины-иваси и скумбрии российскими пользователями к 1 августа достиг 73,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные ЦСМС. Этот показатель на 46,9 тыс. тонн больше уловов за аналогичный период прошлого года.

В исключительной экономической зоне объемы добычи превысили 57 тыс. тонн - это почти на 33 тыс. тонн выше уровня 2019 г. В открытом море рыбаки взяли 2,67 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 13,14 тыс. тонн.

Основная часть вылова пришлась на иваси – 59,24 тыс. тонн (на 34,99 тыс. тонн выше уровня 2019 г.), добыча скумбрии составила 13,99 тыс. тонн (на 13,03 тыс. тонн больше показателя на начало августа 2019 г.). Вылов сайры – немногим более 13 тонн.

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