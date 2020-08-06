06 августа 2020 года

Президент ВАРПЭ: Назвать предложения РРПК взвешенным государственным подходом нельзя

В ВАРПЭ раскритиковали предложения «Русской рыбопромышленной компании», адресованные премьер-министру Михаилу Мишустину, по увеличению объема инвестквот, расширению аукционов и запрету промысла для судов, которым больше 30 лет и которые не построены в России.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с критикой инициатив «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) по реформе рыбохозяйственного комплекса, изложенных в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, реализация этих предложений означает увеличение инвестиционной квоты на минтай до 750 тыс. тонн и на тихоокеанскую сельдь до 150 тыс. тонн, а поскольку донаделять объемами будут строящиеся рыбопромысловые суда, основную выгоду получит именно РРПК.

«Их квоты превысят 540 тыс. тонн минтая и 110 тыс. тонн сельди. Другие участники инвестиционных проектов не получат ощутимых выгод, а инвесторы береговых заводов на Камчатке, например, потеряют 26 тыс. тонн водных биоресурсов», – заявил Герман Зверев.

Он подчеркнул, что очень сильный удар будет нанесен по прибрежному рыболовству: сокращение объема прибрежной квоты уменьшит вылов и выручку таких предприятий и парализует строительство малотоннажного флота.

Другое предложение – о передаче на аукционы оставшихся 50% крабовых квот – поставит под угрозу уже начатое строительство краболовов, поскольку обслуживание этих финансовых обязательств идет за счет выручки от оставшегося у краболовных компаний ресурса. «Изъятие этой квоты финансово обескровит предприятия», – отметил руководитель ассоциации.

В объединении не видят смысла и в допуске к рыболовству в российской экономзоне исключительно судов отечественной постройки возрастом не старше 30 лет. Таких ограничений нет ни в одной рыболовной державе, более того, вызывает сомнение способность российских судостроителей обеспечить отрасль таким количеством нового флота, указали в ассоциации.

Поверхностным Герман Зверев назвал предложение ужесточить критерии применения режима единого сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами. «Предлагаемое РРПК увеличение ставок сборов в 15 раз основано только на одном – на уверенности, что их такое увеличение сборов не коснется. Росрыболовство совместно с отраслевым сообществом проработало законопроект, который предусматривает увеличение соответствующих платежей с 2 млрд рублей до 14 млрд рублей. РРПК предлагает увеличить сборы до 30 млрд рублей, это приведет к увеличению налоговой нагрузки на предприятия с 60 млрд рублей до 100 млрд рублей», – привел расчеты президент ВАРПЭ.

По его словам, назвать идеи, выдвинутые РРПК, продуманным и взвешенным государственным подходом нельзя. «Эти предложения похожи на крик отчаяния компании, зажатой в «кредитные тиски» и рассматривающей финансовую пирамиду как один из способов справиться с финансовыми проблемами», – прокомментировал Герман Зверев.

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