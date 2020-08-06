Новости
Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото РРПК

Президент ВАРПЭ: Назвать предложения РРПК взвешенным государственным подходом нельзя

В ВАРПЭ раскритиковали предложения «Русской рыбопромышленной компании», адресованные премьер-министру Михаилу Мишустину, по увеличению объема инвестквот, расширению аукционов и запрету промысла для судов, которым больше 30 лет и которые не построены в России.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил с критикой инициатив «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) по реформе рыбохозяйственного комплекса, изложенных в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, реализация этих предложений означает увеличение инвестиционной квоты на минтай до 750 тыс. тонн и на тихоокеанскую сельдь до 150 тыс. тонн, а поскольку донаделять объемами будут строящиеся рыбопромысловые суда, основную выгоду получит именно РРПК.

«Их квоты превысят 540 тыс. тонн минтая и 110 тыс. тонн сельди. Другие участники инвестиционных проектов не получат ощутимых выгод, а инвесторы береговых заводов на Камчатке, например, потеряют 26 тыс. тонн водных биоресурсов», – заявил Герман Зверев.

Он подчеркнул, что очень сильный удар будет нанесен по прибрежному рыболовству: сокращение объема прибрежной квоты уменьшит вылов и выручку таких предприятий и парализует строительство малотоннажного флота.

Другое предложение – о передаче на аукционы оставшихся 50% крабовых квот – поставит под угрозу уже начатое строительство краболовов, поскольку обслуживание этих финансовых обязательств идет за счет выручки от оставшегося у краболовных компаний ресурса. «Изъятие этой квоты финансово обескровит предприятия», – отметил руководитель ассоциации.

В объединении не видят смысла и в допуске к рыболовству в российской экономзоне исключительно судов отечественной постройки возрастом не старше 30 лет. Таких ограничений нет ни в одной рыболовной державе, более того, вызывает сомнение способность российских судостроителей обеспечить отрасль таким количеством нового флота, указали в ассоциации.

Поверхностным Герман Зверев назвал предложение ужесточить критерии применения режима единого сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами. «Предлагаемое РРПК увеличение ставок сборов в 15 раз основано только на одном – на уверенности, что их такое увеличение сборов не коснется. Росрыболовство совместно с отраслевым сообществом проработало законопроект, который предусматривает увеличение соответствующих платежей с 2 млрд рублей до 14 млрд рублей. РРПК предлагает увеличить сборы до 30 млрд рублей, это приведет к увеличению налоговой нагрузки на предприятия с 60 млрд рублей до 100 млрд рублей», – привел расчеты президент ВАРПЭ.

По его словам, назвать идеи, выдвинутые РРПК, продуманным и взвешенным государственным подходом нельзя. «Эти предложения похожи на крик отчаяния компании, зажатой в «кредитные тиски» и рассматривающей финансовую пирамиду как один из способов справиться с финансовыми проблемами», – прокомментировал Герман Зверев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэкамчаткаминтайправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Все материалы

Интервью

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

В Сахалинской области для обеспечения жителей качественной и доступной рыбой подключили несколько новых механизмов

Чтобы рыба радовала Сахалин

Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.