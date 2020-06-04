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Восемь судов-краболовов торжественно заложили в Находке для ГК «Антей» и компании «ТРК»

Судостроение Дальнего Востока получило «крабовый рывок»

На верфях Дальнего Востока заложено уже 15 судов для крабового промысла. Это хорошее начало развития судостроения в регионе, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он сообщил, что по поручению главы государства Владимира Путина готовятся новые стимулы для обновления флота.

Закладка восьми судов для добычи краба стала настоящим праздником для Находкинского судоремонтного завода в Приморье. На предприятии организовали торжественную церемонию – конечно, с соблюдением всех мер, продиктованных карантином.

С размещением заказа НСРЗ получил возможность зайти на рынок большого судостроения. Работы ведутся с опережением графика.

Для Находки такой долгосрочный проект – стабильная работа промышленности и высокотехнологичные рабочие места. На эти аспекты также обратили внимание участники церемонии.

Инвестиционный проект НСРЗ предполагает создание более 360 рабочих мест для жителей края, при этом 30 высокопроизводительных мест уже создано, рассказали Fishnews в Корпорации развития Дальнего Востока.

Сейчас предприятие заключает контракты с высшими учебными заведениями, которые готовят специалистов по направлению «кораблестроение».

Возможность строить суда, которые потом обеспечат уловы для российской рыбной отрасли, – большая гордость для завода, отмечают работники верфи.

«Для нас, в первую очередь, это пять лет гарантированной работы. Гарантированной зарплаты. Социальные гарантии для всех работников этого завода, - поделился впечатлениями с журналистами мастер участка сборочно-сварочного цеха Находкинского СРЗ Александр Батраков. - С радостью [заказы - прим. ред.] выполним в срок и с надлежащим качеством».

Еще пять краболовов заложены на другом предприятии Приморского края – «Восточной верфи». Два судна – на Хабаровском судостроительном заводе.

Заказы под квоты добычи в инвестцелях положили начало развитию судостроения на Дальнем Востоке, уверен вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Мы достаточно давно говорим о необходимости возрождения судостроения, сегодня это происходит», – отметил он. Работа с рыбаками поможет верфям получить новые компетенции.

Для предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты, очень важны все стимулы со стороны государства. Во время закладки на НСРЗ Юрий Трутнев сообщил, что по поручению президента продолжается разработка механизма субсидирования для заказчиков флота.

Суда строятся в рамках закона о крабовых квотах в обмен на инвестиции, который подписал в 2019 г. Владимир Путин.

Fishnews

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