06 августа 2020 года

Регулятор вновь обратится к вопросу добытчиков иваси

Рыбаки, развивающие промысел сардины-иваси, столкнулись с вопросом: как оформлять работу, в которой задействованы суда-добытчики и приемный флот. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал Росрыболовству и ВНИРО рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила рыболовства.

Российские предприятия развивают промысел дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. В этом году путина вновь идет с опережением результатов прошлого года: к 1 августа добыто более 73 тыс. тонн – в 2,8 раза выше уровня 2019 г.

На Дальневосточном научно-промысловом совете, проходившем в июле во Владивостоке, обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются предприятия, развивающие добычу перспективных объектов. Одна из таких тем: как быть с оформлением работы, когда улов поступает на судно-приемщик по рыбонасосу и затем доставляется для выпуска продукции на береговое производство.

Встает вопрос, как в этом случае пользоваться режимом рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки. Такие возможности были специально предусмотрены для развития береговой переработки, однако правила рыболовства сегодня запрещают перегруз уловов при таком режиме промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в протокол ДВНПС вошло поручение по этой проблеме. Совет рекомендовал Росрыболовству и отраслевому институту ВНИРО рассмотреть вопрос о внесении в правила изменений, учитывающих специфику работы на промысле иваси и скумбрии судов с RSW-танками.

Также предложено вынести эту тему на рассмотрение рабочей группы Росрыболовства и Пограничной службы ФСБ России.

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