07 августа 2020 года

Определен состав правкомиссии по Байкалу

Правительство утвердило состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Росрыболовство в новом координационном органе будет представлять заместитель руководителя ведомства Василий Соколов.

Состав комиссии утвержден распоряжением правительства РФ от 3 августа 2020 г. № 2021. Председателем правкомиссии стала вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителями председателя – глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав нового координационного органа вошли представители профильных министерств и ведомств, РАН. Кроме того, в комиссию включены врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии – председатель правительства республики Алексей Цыденов, заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

В начале мая было опубликовано положение о правкомиссии по вопросам охраны Байкала. Она должна обеспечивать согласованность действий федеральных и региональных властей при решении задач охраны озера «как уникальной экологической системы и объекта всемирного природного наследия». К задачам комиссии относится и сохранение биологического разнообразия.

Предусмотрено, что решения комиссии будут обязательны для всех представленных в ней органов исполнительной власти.

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