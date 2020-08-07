07 августа 2020 года

Ведомства обдумывают предложения РРПК

В отрасли активно обсуждают письмо Русской рыбопромышленной компании главе правительства Михаилу Мишустину. Fishnews также обратился за комментариями в федеральные ведомства.

Росрыболовство: В целом не поддерживаем

«В отношении предложений РРПК у Росрыболовства есть собственное видение этапов развития отрасли, и в целом мы эти предложения не поддерживаем. Окончательное заключение по данным инициативам будет представлено в установленный срок», – заявили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Ранее в ведомстве отмечали, что не разделяют позиции о дальнейшем распространении аукционов, тем более в период, когда в отрасли реализуются проекты под инвестиционные квоты.

ФАС: За аукционы, но не прямо сейчас

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев заявил, что в ведомстве поддерживают переход от исторического принципа к аукциону с инвестиционными обязательствами. Это, как отмечают в федеральной службе, конкурентный способ распределения прав на добычу.

«Такой механизм позволяет на конкурентной основе привлекать на рынок новых участников, обеспечивает приток инвестиций в экономику и, как следствие, способствует повышению уровня и качества жизни людей, проживающих на прибрежных территориях», – заявил Михаил Евраев.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не выступают за то, чтобы отбирать действующие квоты или перераспределять их. «ФАС России предлагает внести изменения в законодательство, которые заранее определят правила работы на рынке и будут распространяться на последующее распределение квот (после окончания действующих договоров)», – заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы.

Схожий комментарий ФАС давала в феврале, когда предлагала перейти на распределение квот через электронные торги с инвестиционными обязательствами. Антимонопольная служба уже много лет выступает против исторического принципа.

Минвостокразвития: Пока без комментариев

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики от комментариев воздерживаются. До этого стало известно о письме Минвостокразвития с предложениями предоставлять на инвестиционные цели 100% доли общего допустимого улова крабов, а также повысить объемы, направляемые на инвестиционные квоты. Эти инициативы были представлены как прорабатываемые предложения для включения в общенациональный план развития экономики.

Минпромторг: За судостроение, но без поспешных выводов

Fishnews также обратился с запросом в Министерство промышленности и торговли – ведомство, курирующее судостроение. Обращение Русской рыбопромышленной компании получено, подтвердили в пресс-службе Минпромторга. «В целом любые предложения, касающиеся повышения загрузки судостроительной отрасли, не могут расцениваться иначе как положительно. Однако принятие решений в части дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса России требует обязательного консолидированного подхода, в том числе в рамках прямого и обратного взаимодействия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предприятий промышленности и заказчиков, в лице как крупных, так и малых компаний», – заявили в ведомстве.

Отмечено, что «обращение рассматривается отраслевыми научными организациями с целью их экспертной оценки и выработки предложений по их увязке с действующими принципами государственной политики в сфере судостроения и соответствующими документами стратегического планирования».

Редакция также обратилась за комментариями в Министерство экономического развития. На момент выхода этой публикации ответа не поступило.

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