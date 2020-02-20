20 февраля 2020 года

Глава Росрыболовства не поддерживает распространение аукционов

Росрыболовство не разделяет позицию ФАС, «предлагающей фактически отказаться от механизма закрепления долей квот, который существует и совершенствуется с 2004 года».

Комментируя предложение ФАС об аукционах, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков еще раз подтвердил позицию, которую регулятор озвучивал ранее: вносить такие изменения, когда в отрасли реализуются проекты под инвестиционные квоты, неправильно.

«По сути, это подорвет всю финансово-хозяйственную деятельность тех предприятий, которые пошли в эту программу, и действительно, еще большие риски возникают для реализации этих проектов», - заявил Fishnews глава федерального агентства.

Изменение принципов распределения квот негативно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса, приведет к снижению инвестиций, ухудшению экономических показателей развития отрасли, возможен рост социальной напряженности, считают в Росрыболовстве. Отмечены и риски браконьерской деятельности.

«Отказ от действующего механизма закрепления долей квот приведет к нарушению существующей системы предоставления права на добычу водных биоресурсов, которая основана на преимущественном закреплении такого права за реально осуществляющими рыболовство хозяйствующими субъектами, в случае соблюдения ими всех взятых на себя обязательств», - подчеркнули в ФАР.

Напомним, что после того как информация об «аукционной инициативе» ФАС распространилась в СМИ, федеральная служба заявила, что не предлагает отбирать квоты, но дальше надо перейти на распределение через электронные торги с инвестиционными условиями.

Илья Шестаков находится с рабочей поездкой на Сахалине, глава ведомства обсудил вопросы отрасли с губернатором Валерием Лимаренко. 21 февраля руководитель Росрыболовства примет участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета



Fishnews