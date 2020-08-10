10 августа 2020 года

Новый завод под инвестквоты открыли на Северных Курилах

На острове Парамушир состоялась церемония торжественного открытия рыбозавода северокурильской компании «Алаид». Проект мощностью переработки 150 тонн сырца в сутки реализован в рамках программы инвестквот.

Завод построен под квоты на белорыбицу. Как сообщил Fishnews генеральный директор компании Максим Вилисов, технологические линии предприятия оснащены оборудованием BAADER, а рыбомучной цех – Oestergaard, что позволяет выпускать продукцию глубокой переработки.

Учредитель «Алаида» Сергей Ким поблагодарил строителей, монтажников и наладчиков оборудования за работу. Он подчеркнул, что при реализации проекта предприятие благополучно справилось с возникшими из-за коронавируса объективными сложностями в организации доставки специалистов. «Возникающие трудности нам удавалось в оперативном режиме преодолевать благодаря активному участию Минвостокразвития России, Росрыболовства, Роспотребнадзора, правительства Сахалинской области, агентства по рыболовству Сахалинской области», – рассказал Сергей Ким.

«Компания «Алаид» свои обязательства перед государством выполнила, надеемся, что и государство выполнит свои, предоставив предприятию квоты», – отметил участвовавший в церемонии мэр Северо-Курильского городского округа Александр Серебряков. Он также подчеркнул, что предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района Сахалинской области, обеспечивая порядка 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета.

На предприятии ждут приезда госкомиссии по приемке объекта. Заботясь об обновлении своего флота, компания «Алаид» заявилась на еще один проект в рамках программы инвестквот – строительство среднетоннажного траулера для добычи донно-пищевых видов рыб. Это сырье также планируется перерабатывать на новом заводе.

Fishnews