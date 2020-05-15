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Вопросы строительства инвестиционных объектов обсудили на онлайн-конференции, организованной Fishnews

COVID-19 повлиял на графики инвестпроектов

Ситуация со строительством береговых заводов под инвестквоты требует оперативных действий от регулятора. Закрытые границы и ограничительные меры внутри страны не позволяют работать в привычном режиме и выдерживать график сдачи объектов.

Рыбопромышленники обращают внимание Росрыболовства на проблемы, возникшие при строительстве береговых заводов по программе инвестиционных квот. Подтверждают сложность ситуации и власти регионов, в которых реализуются эти проекты.

По информации Минвостокразвития, только по Дальнему Востоку заключено 14 договоров на строительство новых рыбоперерабатывающих мощностей общей стоимостью 15 млрд рублей. Шесть объектов уже сдано. На 2020 г. был запланирован ввод в эксплуатацию еще пяти заводов разной мощности: рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина и ООО «Октябрьский-1» (Камчатский край), компаниями «Невод» и «Алаид» (Сахалинская область), а также «Русский минтай» (Приморский край).

Обязательное условие получения квот инвестором – соблюдение графика строительства и сдачи объекта. Однако, как и в случае с судами, уже очевидно, что стабильное финансирование проекта не решает всех вопросов.

Среди первоочередных проблем, которые потребовали вмешательства регулятора, – работа в российских регионах иностранных специалистов - наладчиков оборудования. Несмотря на то, что правительство РФ на особых условиях открыло для них границы, без участия Минсельхоза и Росрыболовства рыбопромышленные предприятия – заказчики зарубежного оборудования не смогут ввезти таких специалистов на строящиеся предприятия.

К примеру, как рассказал на онлайн-конференции, организованной Fishnews, врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, зарубежные специалисты работали с оборудованием в РК им. Ленина – на береговом заводе и новом судне, построенном под инвестквоты. Но с введением карантинных мер иностранцы были вынуждены уехать из России. «Мы сейчас оцениваем возможные меры», – отметил глава краевого ведомства. По словам Андрея Здетоветского, есть запрос от Минтруда предоставить информацию о предприятиях, где не могут обойтись без иностранной рабочей силы. Но взаимодействие по этому вопросу важно организовать и с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся рыбацкие предприятия. «Если, конечно, иностранные государства и компании со своей стороны будут готовы работать в рамках этого механизма», – добавил он.

Также инвесторы выражают обеспокоенность по поводу того, как будет организовываться приемка заводов.

На онлайн-конференции один из учредителей компании «Алаид» Сергей Ким обратил внимание коллег на то, что в этом году для осуществления государственного контроля (надзора) прописан особый регламент. И во многом прохождение этапов строительства и приемки инвестиционных объектов будет зависеть от гибкости государственного аппарата и готовности госслужащих работать и принимать решения в сложившихся условиях.

Напомним, правительство РФ приняло несколько мер, направленных, по замыслу властей, на поддержку экономики в период пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Бизнес в регионах ждет от руководства отрасли и госструктур на местах обратной связи и оперативной реакции на возникающие проблемы, что особенно важно – без перегибов.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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