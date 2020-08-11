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Учебно-парусное судно «Седов» планирует отправиться из Владивостока в Калининград 18 августа. Фото пресс-службы Росрыболовства

«Седов» собирается в поход по Севморпути

Учебно-парусное судно «Седов» планируют отправить в завершающий этап кругосветки – из Владивостока в Калининград – 18 августа. Сейчас барк находится в Японском море, где курсанты учатся работать с парусным вооружением.

Другие участники кругосветного плавания, посвященного 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы, – парусники Росрыболовства «Крузенштерн» и «Паллада» – уже вернулись в порты приписки. «Седов» прибыл во Владивосток 3 июня – одновременно с «Палладой». После смены курсантского состава барк отправился в Японское море на парусную практику.

В столицу Приморья «Седов» должен вернуться 14 августа. Экипаж и курсанты приступят к заключительной стадии подготовки к трансарктическому переходу в Калининград по Северному морскому пути.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, 18 августа судно возьмет курс на чукотский Певек. Ожидается, что по пути парусник совершит заход в Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов. Этот визит будет сопровождаться всеми необходимыми карантинными мерами предосторожности, отметили в ведомстве.

«Седов» является самым большим гражданским учебным парусником в мире. В следующем году барк отметит 100-летний юбилей. Переход судов такого класса по маршруту Северного морского пути является уникальным и не имеет аналогов в истории, подчеркнули в Росрыболовстве.

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