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Барк «Седов» зашел во Владивосток 3 июня

«Седова» отправят северным маршрутом

Завершающим этапом кругосветного плавания для учебного парусника «Седов» станет переход из Владивостока в Калининград по Севморпути. Рейс планируется выполнить в августе-ноябре при благоприятных условиях и в районах, свободных ото льдов.

Решение направить учебно-парусное судно «Седов» из Владивостока в порт приписки Калининград по Севморпути было принято на заседании оргкомитета кругосветки, которое 20 июля провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«После детального изучения всех возможных вариантов продолжения плавания барка мы считаем возможным предложить завершить экспедицию «Седова» прохождением Северным морским путем, с востока на запад. На наш взгляд, такое плавание будет иметь большой символический, а также практический эффект», – доложил участникам заседания замминистра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза, будущий переход не имеет аналогов в истории – суда такого класса через Севморпуть до сих пор не ходили. Курсанты учебных заведений Росрыболовства, проходящие практику на паруснике, смогут получить уникальный опыт плавания в условиях Крайнего Севера, который будет востребован в их дальнейшей профессиональной деятельности, добавили в министерстве.

Переход планируется выполнить в августе-ноябре в благоприятных условиях в зонах, свободных ото льдов. Навигацию на маршруте обеспечит администрация Севморпути с привлечением, по необходимости, дополнительных судов. При неблагоприятной ледовой обстановке предусмотрено использование промежуточных портов на пути следования.

«Седов» является самым большим учебно-парусным судном в мире, в следующем году он отметит 100-летний юбилей. С начала кругосветки барк находился в море 179 суток и преодолел 23 тыс. морских миль, закончив первый этап экспедиции 3 июня во Владивостоке. По предварительным расчетам, 18 августа судно возьмет курс на чукотский порт Певек.

Другие участники кругосветного плавания, посвященного 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы, - парусники Росрыболовства «Крузенштерн» и «Паллада» - уже вернулись в порты приписки.

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Fishnews

  • Барк «Седов» зашел во Владивосток 3 июня
  • Заседание оргкомитета кругосветки 20 июля. Фото пресс-службы Минсельхоза
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы Минсельхоза
  • Заседание оргкомитета кругосветки 20 июля. Фото пресс-службы Минсельхоза
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