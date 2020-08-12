12 августа 2020 года

Контролерам прописали риск-ориентированный подход

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий реформу контроля и надзора, на встрече президента Владимира Путина с правительством рассказал о том, как продвигается работа.

В рамках «регуляторной гильотины», призванной отсечь избыточные и устаревшие требования, уже отменено более 8 тыс. правовых актов. Осталось отменить еще порядка 3 тыс. актов и принять около 500 новых, с актуализированными и современными нормами, отметил зампред правительства. Все требования в России уже прошли инвентаризацию, заявил он.

Принцип «регуляторной гильотины» закрепил закон «Об обязательных требованиях в РФ», подписанный в конце июля. Этот документ предусматривает полное обновление нормативно-правовых актов правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

Принципиальное нововведение – каждые шесть лет требования должны вновь подвергаться ревизии и по результатам либо актуализироваться, либо отменяться, либо срок их действия должен продлеваться.

Вице-премьер остановился и на особенностях еще одного базового для реформы контрольно-надзорной деятельности закона - «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Во-первых, он предусматривает переход на онлайн-взаимодействие контролируемых и контролеров – максимальное исключение физического контакта между ними. Во-вторых, устанавливается приоритет профилактики нарушений.

В-третьих, законодательно закрепляется согласование всех видов проверок, где проверяемый контактирует с проверяющим из прокуратуры. В-четвертых, вводится обязательный риск-ориентированный подход. «Теперь все контрольно‑надзорные органы в Российской Федерации будут обязаны вести риск-ориентированный подход», – прокомментировал Дмитрий Григоренко.

В-пятых, с 2023 г. водится система обязательного досудебного обжалования мероприятий контрольно-надзорной деятельности. С сентября запускается пилотный проект по досудебному обжалованию с тремя ведомствами – МЧС, Росздравнадзором и Ростехнадзором.

Принятые законы, по словам Дмитрия Григоренко, «очень серьезно упрощают жизнь нашим предпринимателям».

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