12 августа 2020 года

Чем реформы грозят Сахалину, оценили в отраслевой ассоциации

Реализация инициатив, выдвинутых РРПК, несет серьезные риски для Сахалинской области, заявили журналистам в региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий. Солидарность с дальневосточными коллегами выразили и на Северном бассейне.

Предложения изменить принципы распределения квот звучат с завидным постоянством. При этом делаются ссылки на государственные интересы, развитие отрасли, однако рыбаки четко понимают, что на самом деле это попытки произвести отъем ресурса в пользу конкретной компании, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Острая для рыбопромышленников тема обсуждалась на пресс-конференции 12 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам уже состоявшихся крабовых аукционов, против которых активно выступало отраслевое сообщество, регион потерял около 10 тыс. тонн ресурса, подсчитали в АРСО. В результате инициатив по изменению принципов распределения квот, которые озвучиваются сейчас, область может лишиться еще порядка 300 тыс. тонн водных биоресурсов, оценили в ассоциации. При изъятии половины ресурса под угрозой увольнения окажутся 5 тыс. человек, а бюджет области может недополучать примерно 3,5 млрд рублей.

Руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко рассказал, что перераспределение ресурса в результате крабовых торгов уже сказалось на показателях региона по экспорту продукции АПК.

В разных регионах отраслевые объединения приготовили или готовят обращения по поводу угроз для рыбного хозяйства, отметил Максим Козлов. Росрыболовство уже высказалось против дальнейшего распространения аукционов и предложенных изменений по инвестквотам, сообщил он.

Невозможность планировать работу наносит удар по инвестиционным программам предприятий, подчеркнули в ассоциации. АРСО решила обратиться к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой поддержать интересы отрасли.

Волнуются не только руководители компаний – простые рыбаки также спрашивают, как можно повлиять на ситуацию, рассказал Максим Козлов.

Говорилось не только об изменении принципа распределения квот, но и, например, о предложении ограничить срок службы рыбопромыслового флота 30 годами. Гордость Росрыболовства – учебные парусные суда «Паллада», «Крузенштерн», «Седов» – уже перешагнули этот рубеж, но они ходят в кругосветные экспедиции, осваивают сложные маршруты. «Значит ли это, что их надо списать на металлолом и отстроить новые? – провел аналогию председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. – Мне кажется странным, что ходить в кругосветки со студентами, курсантами на столетнем «Седове» можно, а ловить рыбу на 30-летних судах нельзя».

Чтобы оперативно и консолидированно реагировать на самые острые вопросы отрасли руководители ассоциаций на Дальнем Востоке решили создать координационный совет.

Рыбаки Севера России солидарны с дальневосточными коллегами в том, что недопустимо дальнейшее перераспределение прав на доступ к промыслу. Об этом заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов – к пресс-конференции он подключился по видеосвязи.

Предприятия Мурманской, Архангельской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа решили обратиться к главам своих регионов – попросить официально направить позицию территорий в правительство РФ. Такое письмо Союз рыбопромышленников Севера уже отправил губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

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