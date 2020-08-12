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На вопросы журналистов отвечали руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Чем реформы грозят Сахалину, оценили в отраслевой ассоциации

Реализация инициатив, выдвинутых РРПК, несет серьезные риски для Сахалинской области, заявили журналистам в региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий. Солидарность с дальневосточными коллегами выразили и на Северном бассейне.

Предложения изменить принципы распределения квот звучат с завидным постоянством. При этом делаются ссылки на государственные интересы, развитие отрасли, однако рыбаки четко понимают, что на самом деле это попытки произвести отъем ресурса в пользу конкретной компании, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Острая для рыбопромышленников тема обсуждалась на пресс-конференции 12 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам уже состоявшихся крабовых аукционов, против которых активно выступало отраслевое сообщество, регион потерял около 10 тыс. тонн ресурса, подсчитали в АРСО. В результате инициатив по изменению принципов распределения квот, которые озвучиваются сейчас, область может лишиться еще порядка 300 тыс. тонн водных биоресурсов, оценили в ассоциации. При изъятии половины ресурса под угрозой увольнения окажутся 5 тыс. человек, а бюджет области может недополучать примерно 3,5 млрд рублей.

Руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко рассказал, что перераспределение ресурса в результате крабовых торгов уже сказалось на показателях региона по экспорту продукции АПК.

В разных регионах отраслевые объединения приготовили или готовят обращения по поводу угроз для рыбного хозяйства, отметил Максим Козлов. Росрыболовство уже высказалось против дальнейшего распространения аукционов и предложенных изменений по инвестквотам, сообщил он.

Невозможность планировать работу наносит удар по инвестиционным программам предприятий, подчеркнули в ассоциации. АРСО решила обратиться к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой поддержать интересы отрасли.

Волнуются не только руководители компаний – простые рыбаки также спрашивают, как можно повлиять на ситуацию, рассказал Максим Козлов.

Говорилось не только об изменении принципа распределения квот, но и, например, о предложении ограничить срок службы рыбопромыслового флота 30 годами. Гордость Росрыболовства – учебные парусные суда «Паллада», «Крузенштерн», «Седов» – уже перешагнули этот рубеж, но они ходят в кругосветные экспедиции, осваивают сложные маршруты. «Значит ли это, что их надо списать на металлолом и отстроить новые? – провел аналогию председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. – Мне кажется странным, что ходить в кругосветки со студентами, курсантами на столетнем «Седове» можно, а ловить рыбу на 30-летних судах нельзя».

Чтобы оперативно и консолидированно реагировать на самые острые вопросы отрасли руководители ассоциаций на Дальнем Востоке решили создать координационный совет.

Рыбаки Севера России солидарны с дальневосточными коллегами в том, что недопустимо дальнейшее перераспределение прав на доступ к промыслу. Об этом заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов – к пресс-конференции он подключился по видеосвязи.

Предприятия Мурманской, Архангельской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа решили обратиться к главам своих регионов – попросить официально направить позицию территорий в правительство РФ. Такое письмо Союз рыбопромышленников Севера уже отправил губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

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Fishnews

  • На вопросы журналистов отвечали руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
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