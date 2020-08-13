АРПП призвала правительство беречь отрасль
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила премьеру Михаилу Мишустину обращение по поводу предложений РРПК. Нельзя вносить настолько серьезные изменения без глубокого анализа, тем более в период, когда компании уже реализуют серьезные инвестиционные проекты, уверены в объединении.
Меры, предложенные в письме Русской рыбопромышленной компании к главе правительства, в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья назвали деструктивными.
АРПП обратила внимание, что инициатива РРПК по изменению инвестквот меняет правила, которые изначально рассматривали участники программы.
Предложенная мера не приведет к увеличению числа строящегося флота, а просто вдвое увеличит инвестквоты предприятиям, которые участвуют в реализации проектов, и значительно сократит объемы для остальных предприятий - это очень серьезные последствия, предостерегают в ассоциации.
Пользователей, которые не участвовали в программе инвестквот и аукционах последних лет, предложено лишить возможности добывать крабов, креветок, трубачей, морских ежей, считают в ассоциации. В результате только в Приморском крае следует ожидать прекращения или значительного сокращения работы 26 предприятий, говорится в обращении.
При этом в ассоциации отметили, что «выставление на инвестиционные аукционы широкого перечня и больших объемов водных биологических ресурсов не дает положительных результатов в части развития российского рыболовства». В качестве примера приводятся глубоководные крабы: торги по закреплению квот добычи в инвестиционных целях трижды были признаны несостоявшимися, в результате из хозяйственного оборота оказались исключены более 8,5 тыс. тонн.
Комментируя предложение по предельному возрасту судов, АРПП обратила внимание, что «при правильном и своевременном техническом обслуживании судов, а также своевременной реновации судовых элементов, год постройки и возраст судна не влияет на его техническое состояние и эксплуатационные качества». Об этом же заявили и другие отраслевые объединения.
Увеличение налоговой нагрузки, считают в ассоциации, негативно скажется на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе тех, что обеспечивают жизнь прибрежных поселков.
«В целом предложения ООО «Русская рыбопромышленная компания» направлены не на развитие рыбохозяйственного комплекса России, а на создание конкурентных преимуществ для организаций, получивших инвестиционные квоты и имеющих доступные финансовые ресурсы, необходимые для участия в аукционах. Реализация предлагаемых мер окажет фатальное воздействие на рыбохозяйственный комплекс страны и создаст предпосылки для возникновения социальной напряженности в прибрежных субъектах Российской Федерации», - считают в ассоциации.
АРПП также предложила правительству Приморского края провести совещание и выработать общую региональную позицию, рассказал Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов.
С обращениями выступили и другие объединения в разных регионах.
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