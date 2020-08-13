13 августа 2020 года

АРПП призвала правительство беречь отрасль

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила премьеру Михаилу Мишустину обращение по поводу предложений РРПК. Нельзя вносить настолько серьезные изменения без глубокого анализа, тем более в период, когда компании уже реализуют серьезные инвестиционные проекты, уверены в объединении.

Меры, предложенные в письме Русской рыбопромышленной компании к главе правительства, в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья назвали деструктивными.

АРПП обратила внимание, что инициатива РРПК по изменению инвестквот меняет правила, которые изначально рассматривали участники программы.

Предложенная мера не приведет к увеличению числа строящегося флота, а просто вдвое увеличит инвестквоты предприятиям, которые участвуют в реализации проектов, и значительно сократит объемы для остальных предприятий - это очень серьезные последствия, предостерегают в ассоциации.

Пользователей, которые не участвовали в программе инвестквот и аукционах последних лет, предложено лишить возможности добывать крабов, креветок, трубачей, морских ежей, считают в ассоциации. В результате только в Приморском крае следует ожидать прекращения или значительного сокращения работы 26 предприятий, говорится в обращении.

При этом в ассоциации отметили, что «выставление на инвестиционные аукционы широкого перечня и больших объемов водных биологических ресурсов не дает положительных результатов в части развития российского рыболовства». В качестве примера приводятся глубоководные крабы: торги по закреплению квот добычи в инвестиционных целях трижды были признаны несостоявшимися, в результате из хозяйственного оборота оказались исключены более 8,5 тыс. тонн.

Комментируя предложение по предельному возрасту судов, АРПП обратила внимание, что «при правильном и своевременном техническом обслуживании судов, а также своевременной реновации судовых элементов, год постройки и возраст судна не влияет на его техническое состояние и эксплуатационные качества». Об этом же заявили и другие отраслевые объединения.

Увеличение налоговой нагрузки, считают в ассоциации, негативно скажется на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе тех, что обеспечивают жизнь прибрежных поселков.

«В целом предложения ООО «Русская рыбопромышленная компания» направлены не на развитие рыбохозяйственного комплекса России, а на создание конкурентных преимуществ для организаций, получивших инвестиционные квоты и имеющих доступные финансовые ресурсы, необходимые для участия в аукционах. Реализация предлагаемых мер окажет фатальное воздействие на рыбохозяйственный комплекс страны и создаст предпосылки для возникновения социальной напряженности в прибрежных субъектах Российской Федерации», - считают в ассоциации.

АРПП также предложила правительству Приморского края провести совещание и выработать общую региональную позицию, рассказал Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов.

С обращениями выступили и другие объединения в разных регионах.

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