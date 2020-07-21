21 июля 2020 года

Промышленники опасаются задержек с крабом

В решении вопросов с глубоководными крабами важен каждый день: рыбаки ждут возвращения зарезервированных объемов в промышленный оборот, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

Напомним, что торги по продаже долей квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса не состоялись. Тем не менее Росрыболовство, объясняя это требованиями правовой базы, отвело под квоты добычи в инвестиционных целях на 2020 г. более 8,5 тыс. тонн этих объектов. Вопрос о том, как передать объемы пользователям, за которыми закреплены квоты вылова в морских водах, до сих пор не решен.

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу поручила подготовить механизмы, позволяющие полностью освоить возможные ресурсы глубоководных крабов, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews. Минсельхоз разработал постановления правительства, однако еще требуется время для прохождения дальнейших процедур. «А сегодня не то что каждый день – каждый час дорог, – отметил руководитель ассоциации. – Уходит драгоценное время, когда суда могли бы осваиваться эти объемы». Важно не допустить задержки в решении вопроса.

Георгий Мартынов также подчеркнул, что АРПП выступала за то, чтобы не включать глубоководных крабов и аукционный список. «Также и мы, и Генеральная прокуратура видим все правовые основания, чтобы прямо сейчас можно было перевести зарезервированные объемы в квоты добычи в морских водах», – заявил руководитель объединения.

Fishnews