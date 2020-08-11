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Реакцию предприятий на инициативы РРПК обсудили участники онлайн-конференции Fishnews

Отраслевые ассоциации готовят письма

Руководители отраслевых ассоциаций Дальнего Востока на онлайн-конференции Fishnews рассказали о том, как предприятия реагируют на последние события в отрасли – с инициативами по изменению правил доступа к ресурсу и письмом РРПК.

Отраслевое сообщество Сахалинской области планирует донести позицию о недопустимости распространения аукционов через СМИ. С этой целью ассоциация рыбопромышленных предприятий региона 12 августа даст в Южно-Сахалинске пресс-конференцию. Такое решение было принято на внеочередном заседании правления АРСО, сообщил президент ассоциации Максим Козлов. «Мы приглашаем журналистов, для того чтобы довести общую рыбацкую позицию до местных средств массовой информации, и я также надеюсь, что наша точка зрения будет представлена в федеральных СМИ», – заявил он.

Союз рыбопромышленников Севера уже обратился к губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области также готовит письмо главе региона Валерию Лимаренко с просьбой поддержать пользователей и не допустить негативных последствий для региона.

В письме к главе правительства РРПК предложила распространить опыт аукционов на креветку, трубачей, ежа, а также дальше на краба. В значительной степени добычей этих объектов занимаются именно предприятия Сахалинской области, причем из сегмента малого и среднего бизнеса, обратил внимание Максим Козлов. Именно они и могут пострадать, потеряв ресурс. В обращении к губернатору АРСО как раз хочет обратить внимание на угрозы для региона.

Компании, занимающиеся крабовым промыслом, первыми столкнулись с аукционами. «В настоящее время часть компаний, входящих в ассоциацию, потеряла часть квот. Кто-то приобрел на аукционах, строит суда, но в принципе мы всегда выступали против каких-либо аукционов, за исключением выбывающих долей, которые периодически продаются», – рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Ранее в АДК детально прокомментировали инициативы из письма «Русской рыбопромышленной компании». Перераспределение ресурса пользы для отрасли не принесет, считает руководитель объединения.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья также обсуждают подготовку обращений к главе правительства, в Минсельхоз, Минвостокразвития, Росрыболовство. Требуется очень тщательно просчитывать последствия изменений, ведь от регуляторных решений зависит будущее множества производств. «Мы просим не поддерживать эти инициативы без глубокой проработки», – поделился планами президент АРПП Георгий Мартынов. Он также сообщил, что рыбаки рассчитывают обсудить ситуацию с губернатором Олегом Кожемяко.

Предприятия – члены Ассоциации добытчиков лососей Камчатки работают не только на промысле красной рыбы: компании осваивают и другие объекты, в том числе и квотируемые виды. Поэтому объединение уже не раз заявляло об угрозах, которые несут для отрасли постоянные изменения правил. Глава региона Владимир Солодов уже высказывался в поддержку рыбаков, обратил внимание председатель ассоциации Владимир Галицын.

Руководители ассоциаций обсудили возможности консолидированно выразить позицию отраслевого сообщества.

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