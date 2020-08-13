13 августа 2020 года

Сахалин рассчитывает освоить рекомендованные объемы по лососю

Лососевая путина в Сахалинской области перешла в активную фазу, предприятия региона добыли уже более 17,5 тыс. тонн. Есть все предпосылки для полного освоения рекомендованного наукой объема в 89 тыс. тонн, отмечает руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

О прохождении путины и особенностях промысла в этом году глава сахалинского агентства по рыболовству рассказал на пресс-конференции, организованной Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

К 12 августа предприятия области добыли 15 тыс. тонн горбуши, 2 тыс. тонн кеты, 700 тонн нерки и 150 тонн кижуча. Хорошие подходы тихоокеанских лососей наблюдаются на северо-восточном побережье, в Южно-Курильской и Северо-Курильской промысловых зонах.

На северо-западном побережье Сахалина и Северных Курилах вылов уже приближается к 70% от рекомендованного наукой объема, специалисты СахНИРО и Сахалинрыбвода ведут мониторинг заполнения нерестилищ. При благоприятном сценарии наука сможет рассмотреть вопрос о возможном увеличении добычи горбуши на рыболовных участках в этих районах.

«В целом рассчитываем, что к концу путины, которая традиционно по Сахалину проходит до конца октября, а по Курильским островам – до конца ноября, прогноз науки оправдается и предприятия смогут освоить рекомендованный вылов», – заявил Иван Радченко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторое отставание в статистике вылова по ряду районов, в сравнении с предыдущим четным годом, в агентстве связывают с большим количеством ограничений в регулировании промысла, установленных комиссией по анадромным. Эти меры направлены на обеспечение заполнения нерестилищ. Также в связи с недостаточными подходами производителей в этом году не открывался промысел горбуши в заливе Анива, не оправдался и прогноз науки по юго-западному побережью Сахалина. Но, подчеркивают в агентстве, ни о какой катастрофе на путине говорить не приходится.

Это подтверждают и сами рыбопромышленники. По информации АРСО, во всех субъектах Дальнего Востока путина в этом году развивается по необычному сценарию, по Камчатке и Сахалину наблюдается 7-10-дневное отставание в походах рыбы. К настоящему моменту сахалинские рыбаки вышли на ежесуточный вылов в 1000 тонн, промысел набирает обороты.

«В целом путина у нас развивается хорошо, сейчас по горбуше мы находимся примерно только на середине промысла. Поэтому делать выводы о том, что путина не сложилась, крайне преждевременно, – подчеркнул президент ассоциации Максим Козлов, отвечая на вопрос журналистов. – Пока рыбаки и наука говорят, что все в норме и мы довольно хорошо осваиваем ресурсы. Думаю, что прогнозируемую цифру для Сахалина мы освоим».

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