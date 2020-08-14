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Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

Верность морскому духу

Уже сто лет промышленное рыболовство России развивается при непосредственном участии Мурманского тралового флота, отмечает генеральный директор МТФ Андрей Гуляев.

В конце июня Мурманский траловый флот отметил знаменательную дату – 100 лет с выхода на промысел первых судов. Предприятиестояло у истоков советской рыбной промышленности, начиная с первых послереволюционных лет. Сейчас это одна из старейших компаний не только северо-запада, но всей России.

«Весь XX век и уже два десятилетия XXI века становление и развитие промышленного рыболовства происходит при непосредственном участии нашего предприятия. Развитие тралового промысла, создание мощнейшего добывающего флота, освоение прорывных технологий, совершенствование орудий и способов лова, приход в новые районы Мирового океана – все изменения, повлиявшие на рыбную отрасль, оставили свой след и в истории Мурманского тралового флота», - подчеркнул генеральный директор МТФ Андрей Гуляев в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он обратил внимание: в Мурманске не чувствовать эту связь невозможно. Руками моряков-тралфлотовцев и на средства предприятия были построены первые причалы рыбного порта. После войны и вплоть до начала перестройки траловый флот активно занимался строительством жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры, в первую очередь для своих же работников – в разных районах города до сих пор стоят эти дома. МТФ нес огромную социальную нагрузку, фактически выступая как одно из градообразующих предприятий, хотя формально не имел такого статуса.

Андрей Гуляев отметил, что для Северного бассейна Мурманский траловый флот все это время выступал неисчерпаемым источником кадров – очень много людей, известных в отрасли, настоящих профессионалов, от капитанов до управленцев государственного уровня, в той или иной степени имели отношение к нашему предприятию.

«Сейчас группа «Норебо» строит в Санкт-Петербурге судно «Капитан Соколов», названное в честь Владимира Витальевича Соколова, который в свое время работал первым заместителем руководителя флота, а потом занимал должность замруководителя Федерального агентства по рыболовству», - напомнил гендиректор МТФ.

Он рассказал, что другой известный выходец из тралфлота Георгий Васильевич Тишков возглавлял бывший главк «Севрыба». Из когорты капитанов МТФ и Станислав Васильевич Никаноров, который много лет был исполнительным директором Мурманского губернского флота, а потом как депутат областной думы защищал интересы рыбаков. Вспомнил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» и Юрия Борисовича Пруткова, который сумел сохранить предприятие в 1990-е гг. и стал впоследствии президентом консорциума «Мурманский траловый флот».

«Понятно, что с тех пор многое изменилось – ситуация в отрасли совершенно иная, появляются новые крупные игроки, обостряется конкуренция, но для тралфлота важно, что у него есть такая мощная историческая основа. МТФ – не просто громкое имя, у людей, которые здесь работают, есть гордость за свое предприятие, они ценят флотские традиции и преемственность. Это, наверное, лучшее, что сохранилось с советского периода и передается дальше», - считает Андрей Гуляев.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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