В этом году столетие празднует вся рыбная промышленность Северного бассейна. Вместе с ней юбилей встречает и Мурманский траловый флот, на протяжении всего этого периода остававшийся одним из столпов рыбной отрасли Севера. Каково это – руководить компанией с вековым наследием, как сочетать традиции и передовые технологии и с какими планами МТФ готовится разменять второе столетие, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей Гуляев.

– Андрей Юрьевич, в конце июня Мурманский траловый флот отметил знаменательную дату – 100 лет с выхода на промысел первых судов. Насколько ощущается эта связь с историей изнутри компании, ее сотрудниками и руководством? И как это влияет на современную деятельность предприятия?

– Да, МТФ действительно стоял у истоков советской рыбной промышленности, начиная с первых послереволюционных лет. Сейчас это одна из старейших компаний не только северо-запада, но всей России. Весь XX век и уже два десятилетия XXI века становление и развитие промышленного рыболовства происходит при непосредственном участии нашего предприятия. Развитие тралового промысла, создание мощнейшего добывающего флота, освоение прорывных технологий, совершенствование орудий и способов лова, приход в новые районы Мирового океана – все изменения, повлиявшие на рыбную отрасль, оставили свой след и в истории Мурманского тралового флота.

Здесь, в Мурманске, не чувствовать эту связь невозможно. Руками моряков-тралфлотовцев и на средства предприятия были построены первые причалы рыбного порта. После войны и вплоть до начала перестройки траловый флот активно занимался строительством жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры, в первую очередь для своих же работников – в разных районах города до сих пор стоят эти дома. МТФ нес огромную социальную нагрузку, фактически выступая как одно из градообразующих предприятий, хотя формально не имел такого статуса.

Для Северного бассейна Мурманский траловый флот все это время выступал неисчерпаемым источником кадров – очень много людей, известных в отрасли, настоящих профессионалов, от капитанов до управленцев государственного уровня, в той или иной степени имели отношение к нашему предприятию. Сейчас группа «Норебо» строит в Санкт-Петербурге судно «Капитан Соколов», названное в честь Владимира Витальевича Соколова, который в свое время работал первым заместителем руководителя флота, а потом занимал должность замруководителя Федерального агентства по рыболовству.

Другой известный выходец из тралфлота Георгий Васильевич Тишков возглавлял бывший главк «Севрыба». Из когорты капитанов МТФ и Станислав Васильевич Никаноров, который много лет был исполнительным директором Мурманского губернского флота, а потом как депутат областной думы защищал интересы рыбаков. Нельзя не вспомнить и Юрия Борисовича Пруткова, который сумел сохранить предприятие в 1990-е годы и стал впоследствии президентом консорциума «Мурманский траловый флот».

Понятно, что с тех пор многое изменилось – ситуация в отрасли совершенно иная, появляются новые крупные игроки, обостряется конкуренция, но для тралфлота важно, что у него есть такая мощная историческая основа. МТФ – не просто громкое имя, у людей, которые здесь работают, есть гордость за свое предприятие, они ценят флотские традиции и преемственность. Это, наверное, лучшее, что сохранилось с советского периода и передается дальше.

Внутренняя культура проявляется даже в деталях. Например, наши сотрудники при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Это подчеркивает морскую направленность компании и верность ее духу. Тем более что в руководстве МТФ работают в основном люди, которые сами ходили на судах и четко понимают, что такое ловить рыбу. Этот опыт нельзя приобрести заочно, нельзя научиться на чужих ошибках, а без него невозможно адекватно оценивать ситуацию и принимать решения, которые будут направлены на развитие бизнеса, а не только на извлечение прибыли.

– Рыбный промысел на Северном бассейне в первую очередь ассоциируется с траулерами, что отражено и в названии компании. Но рыбаков часто критикуют за слишком старые, неэффективные и небезопасные суда. Насколько остро вопрос обновления флота стоит перед МТФ и как планируется его решать?

– Начнем с того, что с 2012 года, когда МТФ вошел в состав группы «Норебо» (тогда ГК «Карат». – Прим. ред.), наш флот заметно изменился. Были приобретены пусть и не новые, но очень хорошие и производительные суда. Для донного промысла – типа «Стеркодер» норвежской постройки, для пелагического промысла – типа «Сотрудничество» испанской постройки. Все они прошли глубокую модернизацию и оснащены самым современным и безопасным оборудованием для обработки, хранения и транспортировки рыбопродукции.

В июне прошлого года состав нашего флота пополнил траулер «Кильдин», построенный в 2017 году. Он отвечает абсолютно всем требованиям, предъявляемым к рыболовным судам, и для нас стал определенно шагом вперед в плане развития промысла.

Сейчас главный вопрос, который стоит перед флотом, – это не просто освоение квоты за счет наращивания вылова, а максимально полное и эффективное использование водных биоресурсов, которое невозможно без новых технологий и новых подходов. Поэтому МТФ для своей дочерней компании «Мурманский губернский флот» в октябре 2019 года приступил к строительству нового траулера. Он заложен на Северной верфи в Санкт-Петербурге и будет отвечать новейшим требованиям по экономическим показателям, по условиям жизни экипажа, по выпуску высококачественной продукции, экологическим требованиям. Это судно строится по программе инвестиционных квот для Северного бассейна.

– Мурманский траловый флот – самая большая компания в структуре «Норебо», коллектив предприятия насчитывает более 500 человек. Как вы решаете проблему с привлечением новых специалистов на флот, в том числе выпускников профильных учебных заведений?

– Специалисты служб флота по своим направлениям поддерживают тесные контакты с учебными заведениями, которые готовят кадры для рыбной отрасли. Наши сотрудники входят в состав экзаменационных комиссий Мурманского государственного технического университета на судомеханическом, технологическом и судоводительском факультетах.

Ежегодно тралфлот принимает на производственную практику курсантов мореходных училищ. В прошлом году ее прошли более двух десятков человек. Берем, разумеется, не всех – максимум 20% желающих и очень точечно. На крупнотоннажные суда не более двух-трех курсантов в экипаж, на среднетоннажные – обычно по одному.

Очень большую роль играет хорошая репутация компании среди моряков. Они сами присылают нам резюме, чтобы устроиться на работу в Мурманский траловый флот. Конечно, мы всегда рады хорошим капитанам, которые умеют и ловить рыбу, и управлять экипажем, и вести документацию, но такие алмазы попадаются не часто. В формировании состава экипажей судов капитаны играют у нас главнейшую роль. Ни один член экипажа без согласия капитана не может быть направлен для работы на судне. Это тоже важная флотская традиция.

Грамотные специалисты, в принципе, востребованы везде, но наиболее дефицитные специальности сейчас – это электромеханики, рефмеханики и механики-наладчики, особенно на «баадеры» – на современную технику не каждого подпустишь. Не хватает вообще квалифицированных моряков, которые могут и на лебедке постоять, и с электрическим погрузчиком управиться.

На механиков, штурманов и технологов пока еще учат, и пополнение приходит. С электромеханиками хуже, их мало выпускают и всех быстро разбирают на нефтянку и газовозы. Еще сложнее с рефмеханиками, их раньше готовила мореходка на Каспии в Ейске, сейчас у нас в основном работают пожилые специалисты.

Как и положено, на флоте действует квалификационная комиссия, которая проверяет компетентность комсостава судов и соискателей на командные должности в плавсостав. Судовые специалисты регулярно проходят теоретическую и практическую подготовку в соответствии с конвенционными требованиями, которые предъявляются к их должностям.

– На сегодняшний день МТФ – безусловный лидер рыбной промышленности Северного бассейна. Один из приоритетов на ближайшие годы вы уже назвали – обновление флота. Какие еще задачи стоят перед предприятием и какие районы и объекты промысла для вас будут ключевыми?

– Не уверен, корректно ли оценивать вылов в рамках отдельных компаний. Сейчас на Северном бассейне продолжается процесс консолидации предприятий и укрупнение холдингов, таких как «Норебо» или, допустим, СЗРК. Их воспринимают как одну группу. Но если смотреть четко по конкретному юрлицу, то да, у Мурманского тралового флота на данный момент, вероятно, самая большая квота по треске и пикше. Это наш главный ресурс.

Если нужны конкретные цифры: на 2020 год у нас промышленная квота 23,6 тыс. тонн трески и пикши. Плюс прибрежная квота: она у нас стала больше, поскольку с приходом судна «Кильдин» выросла производительность, и на этот год мы заявили 17,2 тыс. тонн трески и пикши. В сумме получается чуть больше 40 тыс. тонн. Кроме того, мы осваиваем и другие объекты промысла. За прошлый год общий вылов составил около 123 тыс. тонн – это по Северному бассейну.

Еще мы работаем в Африке в рамках межправительственных соглашений в области рыболовства – это зона Марокко и Мавритании, где у нас суммарно 50 тыс. тонн. И остается Тихий океан, где мы помогаем коллегам по нашему холдингу, предоставляем им судно.

В целом перед флотом стоит задача выпускать высококачественную рыбную продукцию с соблюдением всех международных и национальных требований, которые год от года становятся все строже.

Думаю, на ближайшее время основным направлением развития будет совершенствование производственных процессов по выпуску продукции глубокой переработки – это филе, консервы и дальнейшая автоматизация как в рыбцехах, так и при погрузочно-разгрузочных работах на судах. Постепенно будем переходить к комплексному использованию сырья, а в идеале и к безотходному производству, если, конечно, нам не будут чинить препятствий излишне ретивые контролирующие органы.

– В советское время рыбные предприятия такого масштаба, как МТФ, несли большую социальную нагрузку. Теперь это вопрос доброй воли руководства компаний. Насколько важен этот аспект для Мурманского тралового флота? Какие социальные проекты реализуются в регионе при поддержке рыбаков?

– МТФ участвует в социальной программе «Наша рыба», которая призвана обеспечить жителей Мурманской области качественной рыбопродукцией по доступным ценам. Вплоть до конца марта, когда продуктовые ярмарки приостановили в связи с пандемией, мы еженедельно отгружали по нескольку тонн пикши и трески. По договоренности с местными властями мы продаем эту рыбу практически по себестоимости – на 20–40% дешевле по сравнению с отпускной ценой.

Думаю, что мы фактически крупнейший поставщик рыбы за все время действия программы. В прошлом году мы реализовали 98,5 тонны трески и пикши – это охлажденная продукция, точно такая же, как на нашей фабрике «Полярное Море +». Когда приходит сырье для нее, часть сразу отгружается на отдельную машину и уходит в город. По той же программе мы поставили 24 тонны сайды и путассу – уже в замороженном виде. В сумме за год получается чуть больше 120 тонн.

Мурманский траловый флот уже много лет держит шефство над детским оздоровительно-спортивным центром «Гандвиг». Мы также поддерживаем развитие детского хоккея – оплачиваем аренду хоккейного стадиона, частично финансируем приобретение униформы и спортивного инвентаря, проведение соревнований. МТФ выступает как один из спонсоров молодежного хоккейного клуба «Северные Хаски».

Есть и другие программы социальной направленности, которые реализуются не только МТФ, но и другими предприятиями группы «Норебо». Этот бюджет обсуждается ежегодно, есть определенные условия, при которых руководители предприятий могут выделять тот или иной объем средств, но это один из вопросов, которые всегда на повестке дня. Это часть социальной ответственности бизнеса, и мы к этому относимся очень серьезно.

И, безусловно, мы не забываем своих ветеранов – у нас действует Совет ветеранов тралфлота, через который распределяется финансовая помощь и организуются мероприятия. Кроме того, МТФ участвовал в реконструкции сквера с памятником рыбакам и судам рыболовного флота, погибшим при защите Кольского полуострова в годы Великой Отечественной войны.

– Юбилейный год МТФ встречает в условиях эпидемии коронавируса, охватившей весь мир и сломавшей многие транспортные и логистические цепочки. Как эта ситуация отразилась на работе рыбаков? Каким образом пришлось перестраивать работу с учетом введенных ограничений и скажутся ли они на выполнении производственных планов компании?

– Поскольку наши суда находятся в море, то непосредственно на добычу и выпуск рыбопродукции эпидемия коронавируса влияния не оказала. А вот закрытие границ и отмена международных авиарейсов создали нам большие проблемы со сменой экипажей и привели к дополнительным затратам. Дело в том, что на крупнотоннажных судах у нас периодичность рейсов, как правило, – четыре месяца плюс-минус пару недель в зависимости от грузооборота, на среднетоннажных – три месяца, а на маленьких – по два месяца.

И вот на 30 марта у нас планировался чартер Фарерские острова – Мурманск, должны были поменять два экипажа по 82 человека. Но буквально накануне правительство принимает решение о запрете любых полетов за границу, кроме вывозных, а люди – 164 человека – уже все были здесь в Мурманске и готовились лететь. В итоге мы только 10 июня смогли получить согласование, отправить этот чартер и поменять людей.

– Получается, на крупнотоннажных судах люди фактически застряли на два месяца?

– Да, так и получилось, на два с лишним месяца. Но экипажи нормально это восприняли, потому что шла путассовая путина, и они понимали, что зарабатывают деньги. Наоборот, страдали те, кто не смог уйти в рейс, в том числе финансово, люди постоянно спрашивали: «Когда вы нас отправите в море?!»

Среднетоннажные суда нам приходилось снимать с промысла, заводить в порт Мурманск, терять промысловые сутки. Еще мы задействовали транспорта, которые могут перевозить до 40 человек пассажирами. В течение марта–апреля эти транспорта нам вывозили экипажи на среднетоннажных судах.

Флот, который работает на прибрежке, сам заходит в порт Мурманск. Мы соблюдали все карантинные меры, человек наблюдался 14 дней, если все нормально, направлялся на судно. И после этого еще две недели на всех без исключения судах – и на малотоннажных, и на средне-, и крупнотоннажных – новоприбывшие дважды в день проходили осмотр и измерение температуры.

На берегу тоже пришлось многое поменять – часть людей мы перевели на удаленную работу, но не всех. Сам офис закрыть нельзя, он обеспечивает работу флота. Но все сотрудники, кто приезжает сюда, в помещениях носят маски и соблюдают другие меры предосторожности, потому что в Мурманской области были вспышки коронавируса. Мы отменили все очные совещания, график флота проводили по видеосвязи, стараемся свести личные контакты к минимуму. Определенные сложности, конечно, возникают, но в общем система управления в компании работает, и наша задача – сохранить ее в исправном состоянии. Пока это получается.

Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2020 г.