19 августа 2020 года

О субсидиях на краболовы рассказали на правкомиссии

Для поддержки строительства краболовов на дальневосточных верфях правительство предусмотрело специальные субсидии. Теперь важно, чтобы Минпромторг обеспечил работу этого механизма и своевременное выполнение заказов, отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

На заседании Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое проводил в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минвостокразвития Александр Козлов доложил о мерах по развитию ДФО. Среди них министр назвал и инвестиционные квоты вылова, а также квоты добычи крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Для поддержки заказчиков краболовного флота и самих дальневосточных верфей совместно с Минпромторгом и Минсельхозом был подготовлен механизм по субсидированию, напомнил руководитель Минвостокразвития.

Правительство 29 июля утвердило правила предоставления субсидий. «Теперь необходимо, чтобы коллеги из Минпромторга обеспечили реализацию этого механизма и своевременную постройку судов вместе с предприятиями-исполнителями. Контракты между судовладельцами и заводами уже заключены», – заявил Александр Козлов.

Напомним, что по результатам октябрьского аукциона на верфях Дальнего Востока должно быть построено 15 судов для промысла крабов на Дальневосточном и Северном бассейнах.

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