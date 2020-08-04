04 августа 2020 года

Решение по субсидиям оценили в Ассоциации добытчиков краба

Механизм субсидий станет хорошей финансовой поддержкой для компаний, построивших суда для крабового промысла, считают в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока.

Правительство предусмотрело механизм предоставления субсидий для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые построили в ДФО суда по итогам крабового аукциона. Возмещать планируется 20% стоимости строительства судна (без учета НДС), но не больше 340 млн рублей. Таким образом предполагается поддержать дальневосточное судостроение и ускорить обновление рыбопромыслового флота.

«Субсидии станут хорошим финансовым подспорьем для промысловых компаний в нынешних условиях», – заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Он напомнил, что победители октябрьского аукциона разместили на верфях ДФО большой заказ: это 15 современных судов для промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах.

«Если возникнут вопросы по правилам предоставления субсидий, будем обсуждать их с властями. Опыт с инвестиционными квотами показывает, что правовую базу настраивают под практику, тем более что время еще есть: поддержка будет предоставляться уже после постройки судов», – отметил руководитель АДК.

На дальневосточных верфях строят суда-краболовы компании «Север», «ТРК», «Маг-Си Интернешнл», «Антей Север», «Дальневосточное побережье», «Алестар», «Восход».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews