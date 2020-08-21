21 августа 2020 года

Ассоциации призывают не допустить неоднозначных формулировок

Законопроект об электронных торгах нужно переработать: нынешние формулировки говорят о том, что на аукцион отправятся уже закрепленные за пользователями участки, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Напомним, что законопроект об электронных аукционах, представленный на обсуждение Минсельхозом, предусматривает возможность получать участок для промысла по результатам конкурса, а не аукциона. Но для этого, исходя из нынешней формулировки, нужно, чтобы ранее права возникали на основании «договора пользования рыболовным участком, заключенного по результатам проведения конкурсов».

Законодательство недавно изменилось, термин «рыбопромысловые участки» был заменен на «рыболовные». И фактически получается, что договоров на «рыболовные участки», заключенных по результатам конкурса, просто нет, обращают внимание в отраслевых ассоциациях.

В рыбной отрасли уже есть пример, когда доли квот были закреплены за пользователями на 15 лет, но вскоре после этого вышел закон, отправивший 50% объемов по крабу на аукцион, напомнил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Если изменения законодательства примут в нынешнем виде, ничто не помешает выставить на аукцион участки, уже закрепленные за пользователями, считает руководитель АПРОХК. Таким образом без доступа к промыслу рискуют остаться предприятия, которые годами вкладывались в береговую базу, развивали переработки и обеспечивали рабочие места. Прежде всего речь идет о добыче лосося.

«Это огромная опасность, принятие такого закона открывает дорогу для того, чтобы монополизировать вылов не только морских биоресурсов, но и лососевых, – через заход крупных финансовых групп на рыболовные участки», – заявил Fishnews Сергей Рябченко.

По его мнению, было бы логично без всяких торгов – и без конкурсов, и без аукционов – продлять добросовестным пользователям право работы на участке. «Это идеальный вариант, потому что предприятие нарабатывает историю, строит производственные мощности и помимо этого постоянно следит за своими участками», – подчеркнул руководитель ассоциации.

Решение о перезакреплении обеспечило бы стабильность для предприятий и прибрежных населенных пунктов, заявили руководители отраслевых объединений на онлайн-конференции Fishnews.

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