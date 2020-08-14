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Законопроект о распределении рыболовных участков обсудили участники онлайн-конференции Fishnews

Буква закона может оставить рыбаков без участков

Формулировки законопроекта о распределении рыболовных участков несут серьезные угрозы для предприятий, добывающих лосося. В целом нужно подумать о том, чтобы закреплять участки за добросовестными пользователями без конкурсов и аукционов, заявили участники онлайн-конференции Fishnews.

Беспокойство у отраслевого сообщества вызвали изменения закона о рыболовстве, подготовленные Минсельхозом по нацплану развития конкуренции. Казалось бы, идея благая – перевести торги в электронный формат.

Однако пункт законопроекта может обернуться серьезными проблемами для предприятий, которые добросовестно работали и развивали береговую инфраструктуру. Поправки оставляют возможность получать участок по результатам конкурса, а не аукциона. Но для этого, исходя из нынешней формулировки, нужно, чтобы ранее права возникали на основании «договора пользования рыболовным участком, заключенного по результатам проведения конкурсов».

Законодательство не так давно изменилось, термин «рыбопромысловые участки» был заменен на «рыболовные». И фактически получается, что договоров на «рыболовные участки», заключенных по результатам конкурса, просто нет: процедура проводилась в отношении «рыбопромысловых участков», прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Также, согласно законопроекту, для предоставления по конкурсу участок должен входить в перечень, утвержденный в регионе. В результате возможность получить участок через такую процедуру ставится в зависимость от региональных и федеральных органов власти (список по закону согласовывается с федеральным центром). Также были случаи, когда такие перечни отменялись по решению суда, по представлению прокуратуры, обратил внимание Владимир Галицын.

Кроме того, по мнению руководителя ассоциации, законопроект в предложенном варианте не учитывает срок действия уже заключенных договоров – то есть регулятор теоретически может отправить на аукцион участки, которые уже закреплены.

О том, к каким последствиям может привести принятие законопроекта в предложенном виде, Ассоциация добытчиков лососей Камчатки сообщила в обращении к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Аналогичные письма направлены в адрес депутатов Госдумы, в Совет Федерации, правительство РФ и ВАРПЭ.

Беспокойство рыбаков Камчатки разделяют и в других регионах. В Сахалинской области даже если формулировка «договоры пользования рыболовными участками, заключенные по результатам проведения конкурсов» будет заменена на «договоры пользования рыбопромысловыми участками…», рыбакам все равно придется выходить на аукционы. Такая ситуация складывается в связи с тем, что участки через конкурс не распределялись, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Это очень серьезная угроза, ведь за годы пользования участками промышленники создали инфраструктуру – организовали приемку, переработку уловов, хранение продукции, воспроизводство рыбы. «Если изъять из этого замкнутого цикла участок и продать его на аукционе сторонней организации, что делать поселкообразующим предприятиям?» – озвучил вопрос руководитель АРСО.

Объемы вылова лососей в Приморском крае, конечно, не столь значительны, как на Камчатке и в Сахалинской области, однако и здесь есть компании, которые занимаются промыслом красной рыбы. «Поэтому мы тоже очень обеспокоены», – подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, выразив готовность поддержать коллег из других регионов.

Проблема может коснуться не только лосося, но и других объектов, ведь по ним тоже было переоформление участков с рыбопромысловых на рыболовные, обратил внимание Владимир Галицын.

В целом, считают руководители ассоциаций, необходимо распространить на участки для рыболовства принцип, который действует по долям квот: чтобы договоры переоформлялись с добросовестными пользователями без торгов. Это было бы абсолютно логичным решением, обеспечивающим стабильность для предприятий и прибрежных поселков. Проект такого закона уже представили сенаторы.

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