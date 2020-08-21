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Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

АСРФ выступает за продолжение дискуссии по рыбной реформе

Предложения РРПК носят концептуальный характер и открывают дорогу к дальнейшей дискуссии, считает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. АСРФ готова продолжить ее не только в рамках профильной комиссии РСПП, но и на других площадках.

Резонансные предложения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) по реформированию рыбной отрасли, направленные премьер-министру Михаилу Мишустину и федеральным ведомствам, обсуждались на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 20 августа. В числе нашумевших инициатив – увеличение доли квот, направляемой на инвестиционные цели, переход к аукционному распределению квот на вылов крабов, а также других видов ценных биоресурсов, запрет вести промысел на судах старше 30 лет, ужесточение критериев использования ЕСХН, а также повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

В поддержку позиции РРПК на заседании комиссии выступил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. Он обратил внимание, что предложения РРПК носят концептуальный характер и относятся только к промышленному рыболовству в исключительной экономзоне РФ и объектам промысла, выделенным для инвестквот.

«В отношение увеличения инвестквот, безусловно, необходимо обсуждать и прорабатывать сохранение условий работы для прибрежного рыболовства, для градо- и поселкообразующих организаций, чтобы сохранить социальное развитие прибрежных регионов», – подчеркнул президент АСРФ. То же, по его словам, относится и к предложению об ограничении применения режима ЕСХН.

Алексей Осинцев добавил, что увеличение инвестквот должно происходить на определенных условиях, которые еще предстоит выработать. Таким условием может выступить, в частности, строительство нового флота. «Поскольку те суда, которые будут построены под инвестквотам сейчас, закроют не полностью все объемы добычи по этим видам, а только половину», – пояснил руководитель ассоциации.

«Эти доводы, на наш взгляд, не были услышаны или их не захотели услышать, – прокомментировал он итоги дискуссии Fishnews. – Мы обратились к членам комиссии РСПП и председателю с просьбой отразить наше мнение в протоколе. Надеюсь, что так и будет. В противном случае я предложил членам комиссии исключить нашу ассоциацию из ее состава».

По словам Алексея Осинцева, АСРФ настроена продолжить обсуждение этих концептуальных предложений, механизма их реализации и готова представить обоснования, в том числе и на других площадках.

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