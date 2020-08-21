21 августа 2020 года

Идея рыбного передела не нашла понимания в стенах РСПП

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству высказалась против предложений РРПК по реформированию отрасли. В письмах, разосланных в правительство и ведомства, нет расчетов или экономических обоснований, зато есть желание переделить ресурс в свою пользу, отметили участники обсуждения.

Скандальное письмо, которое в июле главе правительства Михаилу Мишустину направил владелец Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеб Франк, стало предметом обсуждения 20 августа на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. В защиту предложенной РРПК схемы изменения правил доступа к ресурсу выступил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. До сих пор АСРФ – единственная, кто публично поддержал эти предложения, обратившись в Минсельхоз.

Алексей Осинцев вновь перечислил основные тезисы письма – направлять на инвестквоты не 20%, а 50% ОДУ, ограничить возраст рыболовных судов 30 годами и сделать обязательным для них российское производство, выставить на аукционы не только остатки квот по крабу, но и объемы по другим дорогостоящим морепродуктам с обязательством строить новый флот, максимально сократить налоговые льготы. Он акцентировал внимание на том, что все эти нововведения должны затронуть, прежде всего, «промышленное рыболовство в российской экономзоне».

Как сообщает корреспондент Fishnews, эта мысль проводилась так настойчиво, словно компании, которые занимаются промышленным рыболовством, ни у кого не могли вызвать ни малейшей симпатии. Хотя по большей части в комиссию входят как раз представители таких предприятий. Неудивительно, что реакция остальных участников заседания была однозначной и на призыв к проработке «этих предложений со всеми инвесторами, получению их позиции, замечаний, аргументации» никто не откликнулся.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев указал, что доначисление дополнительных 30% инвестквот узкому кругу компаний произойдет за счет всех остальных, в том числе малых и средних предприятий, а также градо- и поселкообразующих организаций. А в новых судах под самые осваиваемые и валютоемкие объекты промысла после завершения нынешней эпопеи с инвестиционным строительством Северный бассейн вряд ли будет нуждаться.

Президент Общероссийского объединения работодателей рыбной отрасли Сергей Тимошенко процитировал норму Кодекса ведения ответственного рыболовства об ответственности государства флага за создание избыточных мощностей по добыче водных биоресурсов. Он раскритиковал идею о «сроке годности» судов, добавив, что она не учитывает отечественный и мировой опыт, как и возможности действующего флота.

«Вчера «Седов» ушел в Арктику, а ему 99 лет. Ну и что?», – привел он самый свежий пример эксплуатации весьма ненового судна.

Если даже регулятор в лице профильного департамента Минсельхоза говорит, что предлагаемые изменения создают неравные конкурентные условия для пользователей, «подписавшихся» на инвестквоты, и тех, кто не участвовал в отборе, о чем тут спорить, поинтересовался председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. По его словам, инициировать передел ресурсов и любые другие эксперименты лишено смысла, как минимум до окончания реализации инвестпроектов по строительству судов и заводов.

Подход авторов письма сулит краткосрочную финансовую выгоду отдельным предприятиям с инвестпроектами, но совершенно не учитывает негативные эффекты и правовые последствия от бесконечных предложений по изменению нормативно-правовой базы в сфере рыболовства, высказал мнение генеральный директор УК «ФОР» Павел Балон.

Эту группу компаний наряду с «Норебо», СЗРК и некоторыми другими АСРФ назвала в числе выгодоприобретателей от реформ, которые лоббирует РРПК, но сами они облагодетельствованными себя не считают. Как не радуются и настойчивому подталкиванию к производству исключительно филе и сурими, которое якобы должно удвоить прибыль рыбаков.

«Ударяться в производство продукции с высокой добавленной стоимостью стоит очень аккуратно, – предупредил Павел Балон. – При избыточном предложении такого продукта выручка и доход компании могут оказаться хуже, чем сейчас».

«Сложилась странная ситуация, – открыто выразила общее мнение исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. – Уже целых три года одна известная компания вместо госрегулятора полностью регулирует рыбную отрасль, выдвигая одну идею за другой, реализация которых уже принесла отрасли большие экономические и социальные потери. Настаивая на пагубной для отрасли позиции, не получая поддержки своих идей и со стороны коллег-рыбаков, и от многих профильных чиновников, эта компания, опираясь на лукавые цифры и искаженные обоснования, до сих пор пытается переделить отрасль в свою пользу».

Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии Герман Зверев заявил, что позиция участников заседания в целом сформулирована и в отличие от посланий РРПК подтверждена цифрами. Например, ресурсы градо- и поселкообразующих предприятий в результате «реформы» уменьшатся с 366 тыс. тонн до 228 тыс. тонн, рыболовецких колхозов и артелей – с 119 тыс. тонн до 74 тыс. тонн. Это при огромной социальной нагрузке, которую несут эти категории пользователей.

Герман Зверев отметил, что позиция АСРФ также понятна, поскольку в ассоциацию входят только предприятия РРПК, но реальной финансово-экономической аргументации за письмами не стоит, а их тон и формулировки в адрес других рыбопромышленных компаний как минимум некорректны. Одну из них процитировал представитель компании «Гидрострой» Сергей Подолян, поинтересовавшись, нет ли у автора желания извиниться за «сторонников инерционного развития, отказавшихся от инвестиций в отрасль и российскую экономику». Желания не оказалось.

Удивление, по словам Германа Зверева, ранее выразил и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, поскольку в письме РРПК ситуация была охарактеризована как отсутствие плана «дальнейших преобразований» у отраслевого регулятора. «Мы отразим, что вы свою позицию высказали, но обратим внимание на отсутствие в ней аргументации – цифр, расчетов, выводов. Все участники комиссии, в том числе названные в письме, не поддерживают ваши предложения», – обратился он к Алексею Осинцеву.

Решение комиссии будет направлено президенту РСПП Александру Шохину для представления в правительство.

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