24 августа 2020 года

Рыбаки просят пограничников объяснить странные требования

Союз рыбопромышленников Севера обратился в пограничное управление за разъяснениями: пользователи не понимаю, в чем суть претензий к производству продукции при прибрежном рыболовстве.

Напомним, что Погрануправление ФСБ России по западному арктическому району в августе направило в Союз рыбопромышленников Севера обращение по осуществлению прибрежного рыболовства. СРПС, в свою очередь, заявил, что требования создают угрозу для работы прибрежников.

Серьезные вопросы вызывают и сами формулировки письма пограничников, обратили внимание рыбопромышленники. Так, управление указало, что пользователи, работающие в режиме прибрежного рыболовства, производят на судах продукцию, «которая впоследствии реализуется как продукция готовая к употреблению.

Ни в федеральном законе о рыболовстве, ни в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» нет такого понятия, как «продукция, готовая к употреблению», обратили внимание в СРПС. В техрегламенте словосочетание «готовая к употреблению» используется только применительно к рыбному кулинарному изделию, соленой пищевой рыбной продукции, готовой пищевой рыбной продукции горячего и холодного копчения, икорному рыбному изделию. Прибрежники Северного бассейна на флоте такую продукцию не выпускают, отметили в союзе.

Также погрануправление заявило, что «действующее законодательство не предусматривает возможность производства продукции на промысловых судах при осуществлении ими прибрежного рыболовства». Однако в СРПС, ссылаясь на конкретный пункт закона о рыболовстве, пишут, что такого запрета нет.

В связи с этим объединение попросило пограничное управление прояснить свою позицию.

Отметим, что ранее прибрежники Северного бассейна также столкнулись с претензиями пограничного органа из-за производства на судах продукции из рыбных отходов. Потери для отрасли в результате таких ограничений СРПС оценил в 1,2 млрд рублей в год.

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