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На Северных Курилах развивают рыбоводство

На Северных Курилах развивают рыбоводство

Частный лососевый рыбоводный завод «Савушкина» на острове Парамушир восполняет северокурильское стадо лососей. На работу сюда приезжают специалисты из разных регионов страны.

Первый и пока единственный на Северных Курилах лососевый рыбоводный завод на реке Савушкина, расположенный в 7 км от Северо-Курильска, был открыт в конце 2018 г. Начиная с 2013 г. инвестор – компания «Азимут» – финансировала и проводила изыскательские работы на реке, обеспечивала ее охрану и осуществляла пробные закладки икры.

Для завода на Северных Курилах, как и для других рыбоводных предприятий, очень важны квалифицированные кадры. «Сейчас у нас трудится семь человек, – рассказал Fishnews директор компании «Азимут» Павел Шакун. – Ждем сотрудника Сочинского океанариума для работы рыбоводом. Еще двое таких специалистов – выпускники Калининградского государственного университета – уже работают. Недавно проводили двух студенток из Калининграда – они приезжали к нам на трехмесячную практику на период кормления мальков». Конечно, трудятся на предприятии и местные жители.

В год открытия завода рыбоводы заложили на инкубацию 17 млн икринок. По словам директора, из этой партии выпуск в 2019 г. составил 13 млн мальков.

«Предприятие показало свою эффективность. В текущем году мы выпустили уже 24 млн мальков средней навеской 1,2 грамма. Это хороший показатель, у малька с таким весом больше шансов выжить, а значит, обеспечивается более высокий возврат. Мы специально кормили мальков подольше и ожидали для выпуска наиболее благоприятные гидрологические условия. В текущем году планируем заложить 30 млн икринок кеты и горбуши», – подчеркнул Павел Шакун.

Лососи выпускаются не только в реку Савушкина, но и в реку Весеннюю на соседнем острове Шумшу. В текущем году в Весеннюю выпустили 200 тыс. мальков, отметил собеседник Fishnews.

В настоящее время на заводе идет строительство второго цеха – уже готов фундамент, в ближайшее время начнется сборка. Сдача запланирована на конец года. Установлен ветряной генератор мощностью 35 кВт – он закроет потребности в электроэнергии административно-бытового комплекса завода.

Для Северных Курил предприятия рыбной отрасли составляют основу экономики – обеспечивая примерно 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов местного бюджета.

Fishnews

  • На Северных Курилах развивают рыбоводство
  • Садок для вызревания собственных производителей
  • Река Савушкина
  • Установка садков для собственных производителей. Фото предоставлено руководством завода
  • Садки для собственных производителей. Фото предоставлено руководством завода
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