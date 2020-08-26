26 августа 2020 года

На Северных Курилах развивают рыбоводство

Частный лососевый рыбоводный завод «Савушкина» на острове Парамушир восполняет северокурильское стадо лососей. На работу сюда приезжают специалисты из разных регионов страны.

Первый и пока единственный на Северных Курилах лососевый рыбоводный завод на реке Савушкина, расположенный в 7 км от Северо-Курильска, был открыт в конце 2018 г. Начиная с 2013 г. инвестор – компания «Азимут» – финансировала и проводила изыскательские работы на реке, обеспечивала ее охрану и осуществляла пробные закладки икры.

Для завода на Северных Курилах, как и для других рыбоводных предприятий, очень важны квалифицированные кадры. «Сейчас у нас трудится семь человек, – рассказал Fishnews директор компании «Азимут» Павел Шакун. – Ждем сотрудника Сочинского океанариума для работы рыбоводом. Еще двое таких специалистов – выпускники Калининградского государственного университета – уже работают. Недавно проводили двух студенток из Калининграда – они приезжали к нам на трехмесячную практику на период кормления мальков». Конечно, трудятся на предприятии и местные жители.

В год открытия завода рыбоводы заложили на инкубацию 17 млн икринок. По словам директора, из этой партии выпуск в 2019 г. составил 13 млн мальков.

«Предприятие показало свою эффективность. В текущем году мы выпустили уже 24 млн мальков средней навеской 1,2 грамма. Это хороший показатель, у малька с таким весом больше шансов выжить, а значит, обеспечивается более высокий возврат. Мы специально кормили мальков подольше и ожидали для выпуска наиболее благоприятные гидрологические условия. В текущем году планируем заложить 30 млн икринок кеты и горбуши», – подчеркнул Павел Шакун.

Лососи выпускаются не только в реку Савушкина, но и в реку Весеннюю на соседнем острове Шумшу. В текущем году в Весеннюю выпустили 200 тыс. мальков, отметил собеседник Fishnews.

В настоящее время на заводе идет строительство второго цеха – уже готов фундамент, в ближайшее время начнется сборка. Сдача запланирована на конец года. Установлен ветряной генератор мощностью 35 кВт – он закроет потребности в электроэнергии административно-бытового комплекса завода.

Для Северных Курил предприятия рыбной отрасли составляют основу экономики – обеспечивая примерно 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов местного бюджета.

Fishnews