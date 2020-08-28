28 августа 2020 года

«Прибрежка» Северного бассейна оказалась под вопросом

На совещании у вице-губернатора Мурманской области пограничное управление по западному арктическому району подтвердило, что считает недопустимой обработку рыбы при прибрежном промысле, рассказали представители отрасли.

Напомним, что в августе пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило рыбопромышленникам письмо о том, что действующее законодательство не предусматривает производства продукции на судах при прибрежном рыболовстве.

На совещании, которое 27 августа проводил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов, представитель пограничного управления подтвердил, что при осуществлении «прибрежки» любое изменение естественного состояния рыбы, в том числе потрошение и обезглавливание, противоречит действующему российскому законодательству. Об этом об итогам заседания рассказали Fishnews в пресс-службе Союза рыбопромышленников Севера.

Аргументы отраслевых объединений о том, что обработка необходима для сохранения улова с его дальнейшей доставкой на берег, услышаны не были, отметили в СРПС.

Союз напомнил, что с 1 сентября стартует прием заявлений о выборе вида рыболовств а на 2021 г. Если риски привлечения к административной ответственности сохраняется, предприятия откажутся от подачи заявок на «прибрежку», считают в объединении.

Это ударит по уловам, поставкам рыбы для переработки на российском берегу, поставкам продукции в розничную сеть, в том числе по социальным программам.

«Возможно, ситуацию с прибрежным рыболовством обсудят на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса 9 сентября», - прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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