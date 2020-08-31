31 августа 2020 года

Намибия пустила квоты с молотка

Республика Намибия после громкого коррупционного скандала вокруг «закрытого» распределения рыбных квот провела аукцион по продаже 60% правительственных лимитов.

Министр финансов Намибии Липумбу Шиими объявил, что правительство выручило 37 млн долларов, выставив на аукцион для иностранных компаний права на вылов 83 тыс. тонн ставриды, хека и монаха (monk). По словам чиновника, итоговая стоимость лимитов оказалась вдвое больше, чем страна получила бы в случае продажи квот по фиксированным ценам. Деньги предполагается направить на борьбу с коронавирусом. При этом, по данным СМИ, около 40% правительственных квот остаются зарезервированными для местных компаний.

Журнал The Namibian пишет, что правительственные квоты были введены прежним министром рыболовства Бернардом Эсау в 2014 г. под предлогом «поддержания занятости населения и инвестиций в рыболовный сектор». В 2019 г. эти квоты оказалась в центре внимания из-за громкого коррупционного скандала, получившего в международной прессе название Fishrot.

Как сообщает корреспондент Fishnews, скандал разразился после того, как сотрудник одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Исландии Samherji Йоханнес Стефанссон выложил в WikiLeaks базу данных из более чем 30 тыс. документов. Предположительно, намибийские чиновники за вознаграждение предоставили компании преимущество в доступе к рыбным запасам республики.

После скандала Бернард Эсау ушел в отставку, а его преемник Альберт Кавана заявил о намерении изменить прежний механизм распределения квот, предоставлявший чиновникам слишком большие полномочия.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews