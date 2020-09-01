Погранслужба нашла в «прибрежке» правовой пробел
Федеральная служба безопасности прокомментировала ситуацию с прибрежным рыболовством на Северном бассейне. В ответе ведомства говорится, что выпуск муки на судах при работе в режиме «прибрежки» не соответствует закону.
В августе пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило рыбопромышленникам письмо о том, что действующее законодательство не предусматривает производства продукции на судах при прибрежном рыболовстве.
В ФСБ, отвечая на запрос Fishnews, не сообщили, можно ли рассматривать такую формулировку как запрет на производство продукции в охлажденном виде при прибрежном промысле.
В то же время ведомство заявило, что в федеральном законе о рыболовстве не предусматривается выпуск продукции на судах при «прибрежке» и пограничная служба запросила разъяснения у Минсельхоза.
Далее ФСБ указала, что производство кормовой рыбной муки «признано не соответствующим требованиям федерального закона», так как она не относится к продукции в живом, свежем и охлажденном виде.
В феврале ситуация рассматривалась на заседании рабочей группы Госдумы с участием представителей Минсельхоза и Росрыболовства.
«Участники совещания согласились с наличием пробела в правовом регулировании и необходимостью его устранения в кратчайшие сроки путем определения перечня продукции, разрешенной для производства при осуществлении прибрежного рыболовства», - заявили в пресс-службе ФСБ.
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