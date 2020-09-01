01 сентября 2020 года

Погранслужба нашла в «прибрежке» правовой пробел

Федеральная служба безопасности прокомментировала ситуацию с прибрежным рыболовством на Северном бассейне. В ответе ведомства говорится, что выпуск муки на судах при работе в режиме «прибрежки» не соответствует закону.

В августе пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило рыбопромышленникам письмо о том, что действующее законодательство не предусматривает производства продукции на судах при прибрежном рыболовстве.

В ФСБ, отвечая на запрос Fishnews, не сообщили, можно ли рассматривать такую формулировку как запрет на производство продукции в охлажденном виде при прибрежном промысле.

В то же время ведомство заявило, что в федеральном законе о рыболовстве не предусматривается выпуск продукции на судах при «прибрежке» и пограничная служба запросила разъяснения у Минсельхоза.

Далее ФСБ указала, что производство кормовой рыбной муки «признано не соответствующим требованиям федерального закона», так как она не относится к продукции в живом, свежем и охлажденном виде.

В феврале ситуация рассматривалась на заседании рабочей группы Госдумы с участием представителей Минсельхоза и Росрыболовства.

«Участники совещания согласились с наличием пробела в правовом регулировании и необходимостью его устранения в кратчайшие сроки путем определения перечня продукции, разрешенной для производства при осуществлении прибрежного рыболовства», - заявили в пресс-службе ФСБ.

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