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Перуанский порт Кальяо. Фото Jimohagan

Перу закрывает свои порты для иностранных браконьеров

Власти Перу ввели новые требования к зарубежным рыболовным судам, заходящим в порты республики. Меры приняты для противодействия нелегальному промыслу.

Требования утверждены Министерством промышленности Перу, пишет портал Undercurrent News. Теперь в порт республики иностранное рыболовное судно сможет зайти, только если оно ходит под флагом государства – члена региональной рыбохозяйственной организации. Кроме того, судно должно иметь разрешение на промысел от такой организации.

Также судно не должно фигурировать в «черных списках» любых региональных рыбохозяйственных организаций. В такие перечни вносят нарушителей, пойманных на ННН-промысле, сообщает корреспондент Fishnews.

Если судно ведет промысел трансзональных или трансграничных водных биоресурсов в открытом море, оно должно иметь спутниковое устройство слежения, соответствующее стандартам Министерства промышленности Перу. Для захода в порт необходимо будет передать информацию о своем перемещении за последние шесть месяцев.

Глава комитета по рыболовству и аквакультуре Перуанского национального промышленного общества (National Society of Industries, SNI) Альфонсо Миранда Ейзагуирре отметил, что эти меры помогут стране более эффективно противостоять браконьерству, особенно нелегальному промыслу гигантского кальмара. Это второй по значимости морской биоресурс республики после анчоуса. По оценкам SNI, из-за нелегального кальмарового промысла в водах Перу государство за пять лет потеряло около 425 млн долларов.

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НазадМетки: аквакультурабраконьерствокальмар
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