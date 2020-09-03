03 сентября 2020 года

Торговлю «краснокнижным» мальком пресекли в интернете

В Тверской области суд вынес решение о блокировке сайта, на котором предлагались к продаже мальки черного амура. Эта рыба занесена в Красную книгу России.

Административный иск о признании информации запрещенной подал прокурор Пеновского района, сообщили Fishnews в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В прокуратуре обратили внимание, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных установлена как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, в 2018 г. статья 258.1 Уголовного кодекса РФ (о незаконной добыче и обороте «краснокнижных» водных биоресурсов) была дополнена новыми частями. Отдельно установлена ответственность за такую торговлю с использованием СМИ и интернета.

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