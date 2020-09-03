03 сентября 2020 года

Маломерному флоту облегчают оформление

Внесены изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. В частности, на судах длиной менее 12 м не нужно будет иметь документ о соответствии требованиям МКУБ и свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ).

Напомним, в июле Минсельхоз скорректировал Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Предусмотрено, что освидетельствование на соответствие МКУБ осуществляется в отношении рыболовных судов длиной более 12 м и их судовладельцев.

Соответствующие изменения отразили в правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июля 2020 г. № 423.

Скорректирован четвертый абзац пункта 12.1. Оригинал или копию документа о соответствии требованиям МКУБ, а также оригинал или копию свидетельства об управлении безопасностью должен будет иметь при себе либо на борту капитан рыбацкого судна, длина которого превышает 12 м.

Кроме того, в новой редакции изложен пункт 13.4.1, запрещающий иметь на борту судна водные биоресурсы, вылов которых в данном районе и в данный период времени запрещен. Сделано исключение для перевозки уловов, добытых в разрешенном для промысла районе.

Изменения вступят в силу c 13 сентября.

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