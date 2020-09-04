04 сентября 2020 года

Новую «порцию» рыбных мест разыграют на Таймыре

В Красноярском крае объявлен новый конкурс по рыболовным участкам на Енисее и озерах в бассейне этой реки. На торги выставлены 10 РЛУ, заявки принимаются до 12 ноября.

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района объявила еще об одном конкурсе на акватории под промышленное рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, на торги выставлены 10 участков: 8 - на Енисее и 2 – на озерах в его бассейне.

Площадь речных участков – от 405 га до 2,5 тыс. га, стартовые цены – от 6,9 тыс. до 42,4 тыс. рублей. Заявленные объекты промысла - гольцы, нельма, муксун, пелядь, чир, сиг, тугун, омуль, корюшка, ряпушка, хариус, налим, щука, язь, плотва, елец, окунь и ерш.

Площадь озерных акваторий – 83 га и 178 га, начальные цены – 266 и 570 рублей. Там предусмотрен лов гольцов, пеляди, чира, сига, тугуна, валька, ряпушки, хариуса, налима, щуки, язя, плотвы, ельца, окуня и ерша.

Участки предоставляются на 10 лет. Конверты с заявками предполагается вскрыть 12 ноября в Дудинке. Критерии оценки предложений - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

Напомним, ранее администрация муниципального района объявила два конкурса, выставив на них в общей сложности 16 участков под промышленное рыболовство.

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