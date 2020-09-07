07 сентября 2020 года

Добыча омуля принесла проблемы с правоохранителями

В Кабанском районе Бурятии полицейские пресекли незаконный вылов омуля. Двое браконьеров вели сетной промысел на берегу Байкала в полукилометре от села Оймур.

Правоохранители проводили профилактический рейд в рамках второго этапа операции «Путина-2020». У двоих задержанных местных жителей изъяли более 11 кг незаконно добытой рыбы и сеть, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

В ведомстве отметили, что один из мужчин ранее судим за аналогичное противоправное деяние, другой - за кражу и преступление в сфере безопасности дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц). Дознание продолжается.

Напомним, промышленный и любительский лов байкальского омуля запрещены с октября 2017 г. Мера принята для восстановления популяции эндемика.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews